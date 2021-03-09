В Иецаве из реки достали тело погибшего мужчины

В воскресенье на поверхности воды в реке Иецава появились останки мужчины. Учитывая, что водоемы уже долгое время не был покрыт льдом, местные жители понимали, что погибший - не просто подледный рыбак.

Местный житель говорит, что никогда не видел здесь любителей зимней рыбалки, но отмечает, что по вечерам у эстрады собираются компании молодежи. "Может, кого-то толкнули с берега? Льда уже давно нет", - говорит он.

Другой местный житель предполагает, что инцидент может быть связан с употреблением алкоголя. Некоторые считают, что этот человек умер вовсе не в Иецаве, потому что ничего не было слышно о пропавших без вести в этих краях.

Чтобы вытащить тело на берег, понадобилась пожарная команда. Мужчину зацепили за одежду и доставили к берегу реки. Визуально спасателям было ясно, что он уже давно мертв. К операции присоединилась полиция, которая взялась расследовать обстоятельства смерти мужчины.

"Личность установлена, и, в принципе, признаков насильственной смерти не обнаружено", - говорит начальник отдела криминальной полиции Бауского района Айгарс Калниньш,

Погибшим оказался 68-летний местный житель. Он несколько раз стоял на учете в различных лечебных учреждениях и не имел постоянного места жительства.

"Насколько нам известно, этого человека в последний раз видели живым в ноябре прошлого года. Он не был объявлен в розыск - был странником часто употребляющим алкоголь. Жил один", - рассказал представитель полиции.

Полиция возбудила уголовное дело, но, по заключению экспертизы, признаков уголовного преступления нет.