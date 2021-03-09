Вирусолог: в Эстонии коронавирусный кризис не смягчится раньше конца апреля

"Как правило, при введении коронавирусных ограничений допускают две ошибки: их вводят слишком поздно и в недостаточном объеме, а смягчают слишком быстро и чрезмерно. По моей оценке, наиболее реалистичный срок (когда ситуация начнет улучшаться - ред.) - конец апреля или начало мая", - сказал Меритс во вторник в передаче Vikerhommik.

На вопрос о том, стал ли причиной нынешнего распространения коронавируса в Эстонии так называемый британский штамм, Меритс ответил, что, по его мнению, речь идет о комбинации из старых проблем и нового штамма.

Комментируя решение правительства Эстонии ужесточить ограничения, профессор напомнил, что в европейских странах они тоже действовали, например, в Ирландии, где британский штамм начал быстро распространяться в конце декабря.

По словам Меритса, условия в Эстонии в марте могут отличаться от того, что было в декабре в Ирландии, но с очень большой долей вероятности меры окажутся эффективными. "У нас другие плотность населения и модели поведения людей. Кроме того, все коронавирусы сезонные. И если в Ирландии в декабре был рост, то у нас в марте должна начаться тенденция спада. К сожалению, не так быстро, чтобы было достаточно только этого", - добавил профессор.

Отвечая на вопрос, была ли польза от введенных две недели назад ограничений, Меритс сказал: "Несомненно. Это хоть и невозможно доказать, но ясно, что если бы не было требования носить маски и других мер, то показатели заболеваемости стали бы рекордно высокими значительно раньше".