Суровая жизнь наркодилеров: "Я убью тебя сегодня, крыса! Ты умрешь медленно!"

Начавшаяся в Финляндии ссора из-за денег, вырученных от продажи наркотиков, привела к похищению в Кохтла-Ярве молодого человека на глазах у его отца и поездке в лес, где потерпевшего жестоко избили, пытали и унижали, а затем оставили в темноте, пишет Rus.Postimees.
11 апреля 2017 года, на часах без четверти десять. В Кохтла-Ярве отец и сын проводят время в квартире на последнем этаже четырехэтажного жилого дома, как вдруг на улице кто-то кричит: "Серый, Серый!"
34-летний Сергей смотрит в окно и узнает своего друга Лешу. Он одевается и говорит, что собирается ненадолго выйти.
Когда сын спускается во двор, отец слышит дикий крик. Без лишних слов он хватает топор и сбегает вниз по лестнице, чтобы помочь сыну.
Однако он не может открыть дверь на лестничную клетку, поскольку ее держат снаружи. С большим усилием ему удается приоткрыть дверь и увидеть, что его сын лежит, а трое мужчин избивают его.
Понимая, что он не может выйти, отец звонит в центр тревоги.
"Леша позвал его, но Леша, вероятно, из той же компании. Я не знаю, что они там выясняют. Я с топором бросился спасать сына , но они заблокировали дверь. Леша оказался предателем, он позвал его как друга, сын ему доверял", - в шоке рассказывает отец дежурному центра тревоги.
В это время Сергея уже затолкали на заднее сиденье серебристого BMW, и машина двинулась в сторону Йыхви, к лесу. За серебристым BMW следует черный, с четырьмя молодыми людьми из Кохтла-Ярве.
Сергея продолжают избивать в машине. У него кровоточит рана на ладони, поскольку в потасовке перед подъездом он умудряется вытащить из кармана нож. Это замечает Михаил Щипцов, который отбирает нож, во время драки Сергей ранит себе ладонь.
Избиение продолжается в машине
На заднем сиденье автомобиля Юрий Бурлаков и Сергей Мотрук несколько раз наносят Сергею удары по телу, ногам и лицу, из носа у него идет кровь. При этом они спрашивают, почему Сергей так себя повел и украл их деньги.
Сергей утверждает, что не крал, на что Бурлаков обещает ему мучительную смерть: "Я убью тебя сегодня, крыса! Ты умрешь медленно!"
Около 22.30 обе машины подъезжают на второй километр шоссе Йыхви-Валасте, где останавливаются. Выходя из машины, Бурлаков показывает Сергею предмет, напоминающий оружие, и обещает застрелить его, если он попытается бежать.
Бурлаков с одной стороны и Мотрук с другой держат его за руки, мужчины отходят на пятьдесят метров в сторону леса.
Щипцов говорит: «Серега, готовься, сейчас ты умрешь, мы тебя убьем, ты мучительно у нас умрешь!»
Молодые люди из Кохтла-Ярве стоят подальше, чтобы Сергей не сбежал.
В лесу Бурлаков ставит Сергея на колени и начинает избивать его 70-сантиметровой металлической трубой. Он говорит Сергею вытянуть руки.
"Я перебью тебе обе руки, крыса! Ты украл у меня деньги!"
Когда Бурлаков видит, что руки потерпевшего распухли от побоев, он продолжает раздавать железной трубой удары по телу. При этом Мотрук бьет Сергея кулаками по голове, телу и ногам. Щипцов также бьет его кулаком по голове, машет отобранным у него ножом и предлагает отрезать ему ухо.
Внезапно Сергей теряет сознание, а Щипцов мочится на него.
Плати или мы убьем твою семью!
Когда Сергей приходит в сознание, Бурлаков требует, чтобы тот привез 20 000 евро в согласованное место в Itäkeskus в Хельсинки в течение десяти дней, в противном случае обещая убить его мать и отца, изнасиловать сестру, а его самого жестоко замучить до смерти.
Мужчины кладут телефон Сергея на обочину дороги и уезжают.
В 23.21 Сергей звонит в центр тревоги: "Короче, меня избили, я не могу идти, едва могу с вами разговаривать. Я скоро потеряю сознание".
Он может только сказать, что находится в лесу под Кохтла-Ярве, и здесь нет автобусных остановок, домов или дорожных указателей. Единственная деталь, которую он может сообщить центру тревоги, - это то, что есть разметка по краям дороги, но нет разметки посередине.
Центр тревоги может приблизительно определить местонахождение человека по мобильной мачте. Полиция и скорая помощь начинают искать потерпевшего в этом районе, но поскольку это большая территория, поначалу у них ничего не получается.
Затем Сергей перезванивает и говорит, что добрался до указателя "Йыхви 2 км, Валасте 7 км".
Скорая помощь доставляет избитого и переохлажденного Сергея в больницу, откуда после оказания первой помощи он отправляется домой.
Череда событий, приведших к похищению человека в мафиозном стиле, началась годом ранее в Таллинне, когда Сергей познакомился с Бурлаковым, который пригласил его поработать строителем в Финляндии. В октябре 2016 года Сергей уехал в Хельсинки, где поселился в одной квартире с Бурлаковым.
"Бурлаков сказал мне, что, поскольку сейчас строительства нет, я могу поработать на него - мне нужно будет обходить людей и собирать с них деньги. Сначала мы ходили к людям вместе с Бурлаковым, они собирались в одном месте в сквере возле его дома. Я видел, что он им что-то давал. Позже я узнал, что это наркотическое вещество Subutex. Я узнал, что Subutex привозят из Франции и доставляют в Хельсинки на машине. Бурлакову вещество привозил Мотрук. Я стал ходить один, передавал Subutex и собирал деньги, которые потом отдавал Бурлакову", - рассказал Сергей следствию.
Subutex выпускается в форме таблеток и используется для лечения героиновой зависимости в качестве заменителя наркотиков.
Пути пересеклись в 2017 году
Весной 2017 года отношения Сергея со своим «работодателем» запутались. Бурлаков пообещал Сергею за работу 3000 евро с продажи таблеток.
"Но я взял 4000, посчитал так", - пояснил Сергей.
За четыре дня до похищения Бурлаков навестил мать Сергея в Кохтла-Ярве, а Сергей спрятался в квартире отца, адрес которой Бурлаков не знал.
Бурлаков рассказал матери Сергея, что сын украл у него 8000 евро. Сергей якобы должен был взять у него 3000 евро, а остальное отдать, но исчез с 8000 евро.
9 апреля Бурлаков позвонил матери Сергея из Финляндии и сказал, что находится в Хельсинки и обнаружил, что из его квартиры были украдены еще 12 000 евро и часы - память о его умершей жене.
Через два дня друг Сергея Алексей привел Бурлакова и его приятелей к дому его отца. За этим последовало избиение в лесу неподалеку от Кохтла-Ярве.
Осуждены семеро
Похитил ли ли Сергей деньги у Бурлакова, эстонская полиция не выясняла. Окончательный приговор по делу был вынесен в конце прошлого года, когда Вируский уездный суд признал Сергея Мотрука (34 года) виновным в вымогательстве и приговорил его к четырем годам лишения свободы.
Привлечение его к ответственности в Эстонии затянулось, поскольку он отбывал наказание в финской тюрьме. На момент предварительного следствия Мотрук содержался под стражей 6 месяцев и 14 суток, остальные были приговорены судом к условно-досрочному освобождению и в настоящее время находятся на свободе под надзором инспектора криминальной службы.
Юрий Бурлаков (30) услышал обвинительный приговор в Вируском уездном суде 21 декабря 2018 года, когда он был приговорен к четырем годам и десяти месяцам лишения свободы за вымогательство.
14 марта 2019 года Вируский уездный суд приговорил 35-летнего Михаила Щипцова к четырем годам лишения свободы.
Четверо молодых людей из Кохтла-Ярве, поехавшие с вымогателями в лес, были наказаны условно.