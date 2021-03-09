Суровая жизнь наркодилеров: "Я убью тебя сегодня, крыса! Ты умрешь медленно!"

11 апреля 2017 года, на часах без четверти десять. В Кохтла-Ярве отец и сын проводят время в квартире на последнем этаже четырехэтажного жилого дома, как вдруг на улице кто-то кричит: "Серый, Серый!"

34-летний Сергей смотрит в окно и узнает своего друга Лешу. Он одевается и говорит, что собирается ненадолго выйти.

Когда сын спускается во двор, отец слышит дикий крик. Без лишних слов он хватает топор и сбегает вниз по лестнице, чтобы помочь сыну.

Дверь держали снаружи. ФОТО: Artur Kuus

Однако он не может открыть дверь на лестничную клетку, поскольку ее держат снаружи. С большим усилием ему удается приоткрыть дверь и увидеть, что его сын лежит, а трое мужчин избивают его.

Понимая, что он не может выйти, отец звонит в центр тревоги.

"Леша позвал его, но Леша, вероятно, из той же компании. Я не знаю, что они там выясняют. Я с топором бросился спасать сына , но они заблокировали дверь. Леша оказался предателем, он позвал его как друга, сын ему доверял", - в шоке рассказывает отец дежурному центра тревоги.

Друг оказался предателем. ФОТО: Artur Kuus

В это время Сергея уже затолкали на заднее сиденье серебристого BMW, и машина двинулась в сторону Йыхви, к лесу. За серебристым BMW следует черный, с четырьмя молодыми людьми из Кохтла-Ярве.

Сергея продолжают избивать в машине. У него кровоточит рана на ладони, поскольку в потасовке перед подъездом он умудряется вытащить из кармана нож. Это замечает Михаил Щипцов, который отбирает нож, во время драки Сергей ранит себе ладонь.

Избиение продолжается в машине

На заднем сиденье автомобиля Юрий Бурлаков и Сергей Мотрук несколько раз наносят Сергею удары по телу, ногам и лицу, из носа у него идет кровь. При этом они спрашивают, почему Сергей так себя повел и украл их деньги.

Сергей утверждает, что не крал, на что Бурлаков обещает ему мучительную смерть: "Я убью тебя сегодня, крыса! Ты умрешь медленно!"

Около 22.30 обе машины подъезжают на второй километр шоссе Йыхви-Валасте, где останавливаются. Выходя из машины, Бурлаков показывает Сергею предмет, напоминающий оружие, и обещает застрелить его, если он попытается бежать.

Бурлаков с одной стороны и Мотрук с другой держат его за руки, мужчины отходят на пятьдесят метров в сторону леса.

Щипцов говорит: «Серега, готовься, сейчас ты умрешь, мы тебя убьем, ты мучительно у нас умрешь!»

Молодые люди из Кохтла-Ярве стоят подальше, чтобы Сергей не сбежал.

В лесу Бурлаков ставит Сергея на колени и начинает избивать его 70-сантиметровой металлической трубой. Он говорит Сергею вытянуть руки.

"Я перебью тебе обе руки, крыса! Ты украл у меня деньги!"