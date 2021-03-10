Ср, 10.03.2021
Мы предполагаем, что ситуация будет улучшаться, если мы принимаем вариант A, но мы также должны быть готовы принять вариант D. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Дизайнер Александр Вэнг извинился перед моделями, обвинившими его в домогательствах

В конце прошлого года дизайнер Александр Вэнг был обвинен в сексуальных домогательствах сразу несколькими моделями-мужчинами и трансгендерными персонами. Они обнародовали истории о нежелательных действиях со стороны Вэнга.

Тогда Вэнг отрицал все обвинения и говорил, что они необоснованны. Позднее он предложил пообщаться очно со своими обвинителями, чтобы разобраться в случившемся.

Теперь дизайнер опубликовал в своем Instagram новое заявление. Он говорит, что побеседовал с обвинителями и "внимательно выслушал их".

"Им было нелегко поделиться своими историями, и я сожалею, что причинил им боль. Хотя мы не во всем согласны насчет деталей произошедшего, я буду стараться подавать лучший пример и использовать свое влияние, чтобы побудить других к признанию того, что их поведение наносит вред окружающим. Теперь, когда я знаю, как быть лучше, я стану лучше", - написал дизайнер.

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