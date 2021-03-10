Дизайнер Александр Вэнг извинился перед моделями, обвинившими его в домогательствах

Тогда Вэнг отрицал все обвинения и говорил, что они необоснованны. Позднее он предложил пообщаться очно со своими обвинителями, чтобы разобраться в случившемся.

"Им было нелегко поделиться своими историями, и я сожалею, что причинил им боль. Хотя мы не во всем согласны насчет деталей произошедшего, я буду стараться подавать лучший пример и использовать свое влияние, чтобы побудить других к признанию того, что их поведение наносит вред окружающим. Теперь, когда я знаю, как быть лучше, я стану лучше", - написал дизайнер.