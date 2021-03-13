Сб, 13.03.2021
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Напор воды, розетки и другие нюансы, на которые следует обращать внимание при покупке квартиры

ФОТО: Пресс-фото

После принятия решения о покупке новой квартиры следует оценки и осмотра различных предложений. Важно обратить внимание на некоторые нюансы, чтобы они не стали источником проблем в будущем, - поясняет Каспарс Саусаис, эксперт по жилищному кредитованию банка Luminor.

"Выбор новой квартиры - ответственное и сложное решение, поэтому при осмотре следующего места проживания желательно обратить пристальное внимание на несколько факторов, которые на первый взгляд могут показаться самоочевидными, но это не всегда так. Опыт наших клиентов также показывает, что внимание, а при необходимости и привлечение специалистов для оценки, помогает избежать дополнительной финансовой нагрузки в будущем", - отмечает Каспарс Саусаис.

Кто такой управляющий домом?

Управляющий домом должен поддерживать дом в хорошем техническом состоянии, что определяет как повседневный комфорт жителей, так и будущую стоимость недвижимости, а также круг потенциальных покупателей. Также важно знать, какой ремонт был сделан в рамках технического обслуживания дома в прошлом году и что планируется в будущем.

Это позволит понять, предусмотрены ли средства на регулярный ремонт или будут ли средства доступны только для предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Общение с оператором даст представление о его доступности и готовности помочь в решении проблемных ситуаций.

В каком состоянии стояк и крыша?

В квартирах советских времен также необходимо проверить стояки - это зачастую одно из самых проблемных мест. Если их не заменять и не обслуживать регулярно, велик риск протечки или засорения стояков. При этом доступ к стоякам и люкам во многих случаях блокируется во время ремонта, что может вызвать проблемы и дополнительные расходы в аварийных ситуациях или при замене стояков. Состояние стояков стоит обсудить с оператором и жильцами дома. С другой стороны, если выбранная недвижимость находится на последнем этаже дома, необходимо проверить техническое состояние крыши. Например, если в крыше есть дыры, возникает риск попадания воды в квартиру.

Хорошего ли качества вода в смесителе, даже горячая?

Один из важных нюансов - напор воды. Чаще всего низкий напор воды наблюдается в старых домах, где система водоснабжения не восстановлена, о ее состоянии невозможно судить с первого раза. Но напор воды можно легко проверить - в ванной или на кухне, пустив воду из смесителя и какое-то время не закрывая. Это позволит определить не только напор воды, но и ее температуру - насколько быстро нагревается вода и какая максимальная температура.

Кроме того, во время проверки напора также можно определить качество воды, налив ее в стакан, чтобы оценить, насколько она чистая, не содержит ли примесей и неприятных запахов.

Есть ли в доме подходящая для вашего образа жизни система отопления?

Также важен тип отопления квартиры, например, газовое ли отопление в доме, дровяное ли, есть ли подключение к системе централизованного теплоснабжения или это другой вид отопления. Хотя газовое и дровяное отопление считается выгодным видом отопления, оно требует особого внимания к техническому состоянию. Рекомендуется проводить регулярное техническое обслуживание горелки газового котла и чистку котла, а дровяные печи и камины требуют технического обслуживания дымоходов и дымовых труб. Если в жилище есть печь или бойлер, также следует учитывать их возраст, предыдущие работы по чистке и техническому обслуживанию, чтобы предотвратить возможные риски, такие как распространение дыма и копоти в квартире. Кроме того, следует учитывать возможность проведения отопительных работ для обогрева квартиры.

Если в доме центральное отопление, проверить подачу тепла зимой можно, просто прикоснувшись к батареям отопления и оценив температуру в комнате.

С другой стороны, если осмотр квартиры происходит летом, можно расспросить управляющего или других жильцов дома о температуре в доме в более холодные месяцы года. Если дом подключен к системе централизованного теплоснабжения, стоит выяснить, нет ли у дома долгов. Если сумма долга велика, это может в будущем привести к очень неприятным ситуациям в связи с отоплением жилья.

Есть ли электричество в розетках?

Проверка электричества и розеток часто упускается из виду при осмотре дома, но может оказаться, что в одной из розеток нет питания или что в одной из комнат просто нет света, а замена лампочки не помогает. Для проверки электрооборудования рекомендуется вызвать электрика, который сможет оценить не только напряжение и ток, но и общую безопасность, возраст и максимальную нагрузку проводки. Неправильно установленная или поврежденная проводка является одной из причин пожаров, поэтому рекомендуется уделять больше времени и средств их проверке. Не забудьте заглянуть в распределительный щит, необходимый для распределения электричества и для целей безопасности. Необходимо убедиться, что его легко найти, почистить, и что он содержит все необходимые компоненты. При этом следует помнить, что чем старше квартира, тем больше внимания следует уделять этому аспекту.

"Если вы сомневаетесь в том, можете ли правильно оценить все вышеперечисленные факторы, рекомендуется проконсультироваться со специалистом. Лучше всего перед покупкой квартиры заплатить мастеру небольшую сумму, чем после устранять незамеченные дефекты - это гораздо дороже", - рекомендует Каспарс Саусаис.

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