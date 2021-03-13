Напор воды, розетки и другие нюансы, на которые следует обращать внимание при покупке квартиры

"Выбор новой квартиры - ответственное и сложное решение, поэтому при осмотре следующего места проживания желательно обратить пристальное внимание на несколько факторов, которые на первый взгляд могут показаться самоочевидными, но это не всегда так. Опыт наших клиентов также показывает, что внимание, а при необходимости и привлечение специалистов для оценки, помогает избежать дополнительной финансовой нагрузки в будущем", - отмечает Каспарс Саусаис.

Кто такой управляющий домом?

Управляющий домом должен поддерживать дом в хорошем техническом состоянии, что определяет как повседневный комфорт жителей, так и будущую стоимость недвижимости, а также круг потенциальных покупателей. Также важно знать, какой ремонт был сделан в рамках технического обслуживания дома в прошлом году и что планируется в будущем.

Это позволит понять, предусмотрены ли средства на регулярный ремонт или будут ли средства доступны только для предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Общение с оператором даст представление о его доступности и готовности помочь в решении проблемных ситуаций.

В каком состоянии стояк и крыша?

В квартирах советских времен также необходимо проверить стояки - это зачастую одно из самых проблемных мест. Если их не заменять и не обслуживать регулярно, велик риск протечки или засорения стояков. При этом доступ к стоякам и люкам во многих случаях блокируется во время ремонта, что может вызвать проблемы и дополнительные расходы в аварийных ситуациях или при замене стояков. Состояние стояков стоит обсудить с оператором и жильцами дома. С другой стороны, если выбранная недвижимость находится на последнем этаже дома, необходимо проверить техническое состояние крыши. Например, если в крыше есть дыры, возникает риск попадания воды в квартиру.

Хорошего ли качества вода в смесителе, даже горячая?

Один из важных нюансов - напор воды. Чаще всего низкий напор воды наблюдается в старых домах, где система водоснабжения не восстановлена, о ее состоянии невозможно судить с первого раза. Но напор воды можно легко проверить - в ванной или на кухне, пустив воду из смесителя и какое-то время не закрывая. Это позволит определить не только напор воды, но и ее температуру - насколько быстро нагревается вода и какая максимальная температура.

Кроме того, во время проверки напора также можно определить качество воды, налив ее в стакан, чтобы оценить, насколько она чистая, не содержит ли примесей и неприятных запахов.

Есть ли в доме подходящая для вашего образа жизни система отопления?