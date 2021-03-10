Таиланд придумал способ, как возродить угасший из-за пандемии туризм

На борт судна будут допускаться туристы с отрицательным тестом на Covid-19. Кроме того, пассажирам выдадут браслеты, которые отслеживают температуру тела, давление и местоположение.
В программе будут участвовать 100 яхт. Их владельцы уже открыли прием заявок на тестовый выход в море.
Тем, кому не по карману снять отдельную яхту, предлагаются каюты на небольших круизных судах у берегов Пхукета.
Туризм - основной источник дохода тайской экономики. Запрет на полеты серьезно отразился на положении населения, большая часть которого занята в туриндустрии. Предположительно, инициатива принесет Таиланду 58 млн долларов (47 973 531 евро).