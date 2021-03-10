Ср, 10.03.2021
Нужно работать над введением новых мер по ограничению нового штамма Covid-19 и одновременно быть готовыми к тому, чтобы в случае необходимости ввести более строгие ограничения. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Таиланд придумал способ, как возродить угасший из-за пандемии туризм

ФОТО: pexels.com

Приезжающие в Таиланд теперь смогут проводить положенный двухнедельный карантин на яхтах. Правительство страны считает, что таким способом поможет возродить угасший из-за пандемии туризм, пишет Русская служба Би-би-си.

На борт судна будут допускаться туристы с отрицательным тестом на Covid-19. Кроме того, пассажирам выдадут браслеты, которые отслеживают температуру тела, давление и местоположение.

В программе будут участвовать 100 яхт. Их владельцы уже открыли прием заявок на тестовый выход в море. 

Тем, кому не по карману снять отдельную яхту, предлагаются каюты на небольших круизных судах у берегов Пхукета.

Туризм - основной источник дохода тайской экономики. Запрет на полеты серьезно отразился на положении населения, большая часть которого занята в туриндустрии. Предположительно, инициатива принесет Таиланду 58 млн долларов (47 973 531 евро).

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