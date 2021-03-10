В Латвии создана уникальная камера, позволяющая извлекать, сохранять и воспроизводить запахи

Благодаря этому устройству у каждого будет возможность сохранить запах испеченного в детстве хлеба, аромат любимого цветка или незабываемого отдыха на море.

"Со временем каждый из наших органов чувств обзавелся своей собственной записывающей технологией, и только запахи все еще находятся на той же стадии доступности, что и 100 лет назад. Для того, чтобы почувствовать запах, нам либо доступны заранее подготовленные ароматы, либо нужны специальные устройства и глубокие знания, чтобы создать собственный аромат.

Мы хотим, чтобы люди могли сохранять запах так же просто, как фотографировать или снимать видео на телефон", - объясняет Муриньш.

По мнению исследователей Гарвардского университета, запах - одно из самых сильных эмоциональных ощущений. Именно коллекционирование и хранение духов, вызывающих приятные эмоции и воспоминания, вдохновили авторов на создание чего-то нового и неведанного ранее.

Первоначальный опрос клиентов показал, что

у 72% респондентов есть запах, который они хотели бы сохранить.

Scent Camera основана на технологии газовой хроматографии, которая используется в научных целях. Планируется, что в будущем такое устройство позволит вам не только извлекать, сохранять и воспроизводить запах, но и создавать копии духов в желаемом количестве для вашей индивидуальной парфюмерной коллекции.

Сандис Муриньш (CEO), Марцис Сейейс (CTO) и Санда Лапинска (COO) объединили свои усилия с фабрикой дизайна РТУ в лице Карлиса Витолса и командой ЛУ, создав первый рабочий прототип ароматической камеры. Технология устройства внесена на утверждение в патентный реестр. Латвийское агентство инвестиций и развития софинансировало разработку устройства в рамках программы инновационных ваучеров.