Эстонские власти не уверены, сколько человек уже вакцинировано
У эстонской Больничной кассы нет полных данных о вакцинации работников первой линии, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Rus.Err.ee.
У эстонской Больничной кассы нет полных данных о вакцинации работников первой линии, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Rus.Err.ee.
Для составления статистики приходится сравнивать данные одной инфосистемы с несколькими регистрами, в том числе с бумажными списками, которые представляют организации на своих работников первой линии.
Проблему помог бы решить доступ к регистру работников, который ведет Налогово-таможенный департамент, но Инспекция по защите данных отказывается его разрешить, ссылаясь на действующий закон.
В правительство уже представлены поправки в закон, Министерство социальных дел рассчитывает, что их удастся принять еще весной.