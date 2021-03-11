Эстонские власти не уверены, сколько человек уже вакцинировано

Для составления статистики приходится сравнивать данные одной инфосистемы с несколькими регистрами, в том числе с бумажными списками, которые представляют организации на своих работников первой линии.

Проблему помог бы решить доступ к регистру работников, который ведет Налогово-таможенный департамент, но Инспекция по защите данных отказывается его разрешить, ссылаясь на действующий закон.