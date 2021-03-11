Дания временно приостанавливает вакцинацию AstraZeneca. Что случилось?

Этот шаг был предпринят "после сообщений о серьезных случаях образования тромбов у людей, вакцинированных вакциной от Covid-19 AstraZeneca", - говорится в заявлении Департамента здравоохранения.

Однако управление добавило, что "в настоящее время нет установленной связи между вакциной и образованием сгустков крови".

Напомним, 7 марта власти Австрии сообщили, что приостанавливают использование одной партии вакцины AstraZeneca в качестве меры предосторожности, пока не будут расследованы случай смерти одного человека и заболевания у второго. 49-летняя женщина умерла от проблем со свертыванием крови, а у 35-летней женщины развилась тромбоэмболия легочной артерии, но она уже поправляется, передало в понедельник, 8 марта, агентство Reuters.

10 марта Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА), сообщило, что по первоначальным данным, использованная для прививки от Covid вакцина AstraZeneca в одном из центров вакцинации в Австрии, не была причиной смерти медсестры.