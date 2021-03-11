Чт, 11.03.2021
Россия и Китай используют свои вакцины от Сovid-19 для усиления влияния в других странах мира. Янис Сартс, директор Центра передового опыта в области стратегической коммуникации НАТО
Янис Сартс, директор Центра передового опыта в области стратегической коммуникации НАТО
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В ЕС одобрили вакцину от коронавируса Johnson & Johnson

Иллюстративное фото ФОТО: X02714/Scanpix

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в четверг, 11 марта, одобрило использование вакцины от Covid-19 фармацевтической компании Johnson & Johnson (J&J) в Европейском союзе (ЕС).

У вакцины J&J есть два основных логистических преимущества: ее можно хранить при температуре холодильника, а не в специальных морозильных камерах, что значительно упрощает распространение и требует только одной дозы для вакцинации.

"Это первая вакцина, которую можно использовать в виде разовой дозы", - сказал директор EMA Эмера Кук.

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Европейская комиссия уже заказала 200 миллионов доз вакцины J&J с возможностью заказа еще 200 миллионов доз. Европейская комиссия заявила, что в случае утверждения 100 миллионов доз должны быть доставлены до июня.

Это четвертая вакцина против Covid-19, рекомендованная Европейское агентство по лекарственным средствам к использованию в странах ЕС. Вакцины Pfizer, Moderna и AstraZeneca против Covid-19 уже используются в странах ЕС.

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