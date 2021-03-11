В ЕС одобрили вакцину от коронавируса Johnson & Johnson

У вакцины J&J есть два основных логистических преимущества: ее можно хранить при температуре холодильника, а не в специальных морозильных камерах, что значительно упрощает распространение и требует только одной дозы для вакцинации.

"Это первая вакцина, которую можно использовать в виде разовой дозы", - сказал директор EMA Эмера Кук. 6

Европейская комиссия уже заказала 200 миллионов доз вакцины J&J с возможностью заказа еще 200 миллионов доз. Европейская комиссия заявила, что в случае утверждения 100 миллионов доз должны быть доставлены до июня.