Министр Берзиня отстранила главу VDAA Йоренса Лиопу

"Проблемы, наблюдавшиеся в ночь выборов при подсчете голосов, абсолютно неприемлемы. Ознакомившись с объяснениями VDAA по сложившейся ситуации, я не получила уверенности в том, что агентство сделало все возможное, чтобы предотвратить такой исход. Таким образом, руководитель VDAA утратил мое доверие. Вместе с тем я считаю, что ответственность должна взять на себя и Центральная избирательная комиссия (ЦИК), избираемая Сеймом", - подчеркнула Берзиня.

Исполняющим обязанности директора VDAA до следующего распоряжения назначен государственный секретарь VARAM Эдвин Балшевиц.

Министр отстранила директора VDAA, руководствуясь 39-й статьей Закона о государственной гражданской службе. Распоряжение вступило в силу в момент его подписания.

Между тем сотрудники VDAA выступили с открытым письмом в поддержку Лиопы и призвали не допускать его отстранения, сообщили агентству LETA в VDAA.

Как уже сообщалось, при подсчете голосов на муниципальных выборах 2025 года, проходившем в субботу и в ночь на воскресенье, возникли технические трудности. Из-за недостаточно протестированных IT-систем не удалось организовать автоматическое сканирование бюллетеней, и комиссиям пришлось перейти на ручной подсчет голосов, что существенно задержало подведение итогов.

Проблемы технического характера возникали на избирательных участках также в течение недели, когда проводилось предварительное голосование.