Между Украиной и Россией начался обмен пленными

Соглашение об обмене стороны достигли на переговорах в Стамбуле в начале месяца.

"Украинцы возвращаются домой из российского плена. Сегодня начался обмен, который будет продолжаться поэтапно в ближайшие дни", – заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он уточнил, что домой вернутся раненые и тяжелораненые военнослужащие, а также бойцы, которым менее 25 лет.

"Процесс достаточно сложный, в нем много чувствительных деталей, и переговоры продолжаются практически ежедневно", – добавил Зеленский.

"Мы верим, что достигнутые в Стамбуле договоренности по гуманитарным вопросам будут полностью выполнены. Мы делаем все возможное, чтобы домой вернулись все. Работа ведется на всех уровнях", – подчеркнул украинский президент.

Украинский штаб по вопросам обмена пленными сообщил, что общее количество освобожденных по соображениям безопасности будет оглашено только после завершения всего процесса обмена.

Первая группа освобожденных военнослужащих моложе 25 лет уже возвращается домой. Среди них – представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, сил Территориальной обороны Украины, Военно-воздушных сил, Воздушно-десантных войск, Пограничной службы, Национальной гвардии и Государственной службы специального транспорта.

Также среди освобожденных есть защитники Мариуполя, проведшие в плену более трех лет.

Параллельно с обменом пленными ведется работа и по обмену телами погибших военнослужащих.