Когда может быть создана коалиция в Рижской думе? Мнение кандидата в мэры

Как политик заявил сегодня, 9 июня, после встречи с представителями Национального объединения, избранные политические силы должны оправдать доверие избирателей.

На этих выборах рижане дали шанс национальным силам создать коалицию и сказали четкое "нет" популистам и прокремлевским силам.

Завтра "Прогрессивные" пригласили на переговоры "Новое Единство", а в среду - "Объединенный список". Если эти переговоры пройдут успешно, общая встреча может состояться в четверг, 12 июня.

Видео: Виестурс Клейнбергс комментирует результаты выборов

Клейнбергс приветствовал первые переговоры с Нацобъединением, на которых "Прогрессивные" представили свой список дел. Он ждет от Нацобъединения дополнений к этому списку.

Клейнбергс подчеркнул, что переговоры не выявили каких-то непреодолимых разногласий, которые помешали бы партиям работать вместе. Обсуждались приоритеты: инвестиции, улучшение инфраструктуры, вопросы образования, молодежная политика, ситуация с улицами и мостами.

Вопрос о количестве вице-мэров и распределении обязанностей между партиями сегодня не обсуждался.

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