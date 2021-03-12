Другу куклы Барби Кену - 60 лет!

Кен, полное имя которого Кеннет Шон Карсон, назван в честь сына основателей Mattel Руты и Эллиота Хендлеров. Официальный "день рождения" Кена - 11 марта 1961 года, то есть по гороскопу он Рыбы. Кен на два года младше Барби, отпраздновавшей круглый юбилей в 2019 году.

Кстати, Кен - признанная фанатами икона стиля и самый лучший друг, о котором только кукла может мечтать. С годами он пережил трансформации внешности, карьеры и даже пропорций роста, приумножая разнообразие и стимулируя развитие общества во всем мире.

Первый Кен, дебютировавший в 1961 году, был доступен со светлыми и русыми волосами, одет в красные плавки, сандалии на пробковой подошве и держал под мышкой желтое полотенце. В том году Кен встретил свою подругу Барби на съемочной площадке рекламного ролика для ТВ. В 1969 году волосы и брови у Кена стали гуще, а улыбка - той самой белоснежной, которая ему так характерна. В 70-е годы XX века Кен стал особенно стильным, обзавелся новыми друзьями и гардеробом. В 1973 году свет увидел Кен с бородой и усами, полностью изменившими его внешность. В 1975 году спортивный Кен участвовал в Олимпийских играх, получив золотую медаль по плаванию и лыжам.

В 1982 году дебютировал первый чернокожий Кен из Малибу, к которому в 1984 году присоединилась латиноамериканская версия. В это время Кен открыл для себя одно из своих хобби - поездки на собственном кабриолете Dream Vette вдоль берега Малибу. Позже Dream Vette сменил стильный Mini Cooper.

В 90-е годы Кен гордился особенно пышной укладкой и яркими нарядами. Он признает, что именно 90-е, отличающиеся выразительными принтами в одежде и прическами с большим количеством геля - его главное модное вдохновение. В новом тысячелетии Кен стал особенно элегантным и появлялся уже на "красной ковровой дорожке", а также реализовывал свои мечты о карьере кинозвезды, играя роли принца, репортера, участника музыкальной группы и даже секретного агента. В фильме "История игрушек 3" Кен сменил более 50 нарядов!

Как и полагается настоящей звезде, Кен вдохновлял других знаменитостей, например, был музой многих модных дизайнеров, в том числе Жан-Поля Готье. В 2006 году стилист голливудских знаменитостей Филипп Блох, одевавший таких актеров А-списка, как Джонни Депп и Пирс Броснан, привнес изменения и в стиль Кена, заменив яркие топы и пышные прически более короткой стрижкой, майками, кожаными куртками и рваными джинсами. В свою очередь дизайнер Moschino Джереми Скот создал специально для Кена реплику костюма, в котором сам появился на вручении призов MTV Music Awards в 2015 году.

Если говорить о личной жизни Кена, то в 2004 году мир пережил небывалое еще расставание - Кен и Барби прекратили отношения. (Говорят, что боль от расставания Кен заглушал невероятно большими порциями мороженого!) Однако в 2011 году Кен и Барби возобновили отношения, доказав, что настоящая любовь может преодолеть все преграды даже в мире игрушек!