Чт, 11.03.2021
Как минимум должен быть объявлен мораторий на любые облегчения ограничений, мы не можем пойти дальше и открыть больше отраслей, которые способствуют большему количеству контактов между людьми. Это необходимо предотвратить. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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Еврокомиссии рекомендовали зарегистрировать вакцину от Covid-19 производства Janssen

Вакцина Johnson & Johnson рекомендовала к применению в ЕС. ФОТО: SEM VAN DER WAL/EPA

Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС) рекомендовало Еврокомиссии "с определенными условиями" зарегистрировать разработанную компанией Janssen вакцину от Covid-19, сообщила представитель Государственного агентства лекарств Дита Окмане.

Вакцина предназначена для людей старше 18 лет. Чтобы вакцина была зарегистрирована для использования в Европейском союзе (ЕС), она еще должна получить выданное Еврокомиссией регистрационное удостоверение.

В настоящее время в ЕС к использованию разрешены вакцины производства BioNTech/Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

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В отличие от остальных зарегистрированных для использования в ЕС вакцин, для полноценной вакцинации от Covid-19 необходима всего одна доза вакцины Janssen.

В клинических испытаниях этой вакцины в США, Южной Африке и Южной Америке приняли участие более 44 000 человек. Исследования показывают, что вакцина обладает 67-процентной эффективностью в предотвращении симптоматического заболевания Covid-19.

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