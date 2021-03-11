Еврокомиссии рекомендовали зарегистрировать вакцину от Covid-19 производства Janssen

Вакцина предназначена для людей старше 18 лет. Чтобы вакцина была зарегистрирована для использования в Европейском союзе (ЕС), она еще должна получить выданное Еврокомиссией регистрационное удостоверение.

В настоящее время в ЕС к использованию разрешены вакцины производства BioNTech/Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

В отличие от остальных зарегистрированных для использования в ЕС вакцин, для полноценной вакцинации от Covid-19 необходима всего одна доза вакцины Janssen.