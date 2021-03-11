Во время строительных работ в Риге нашли капсулу времени: в ней письма и газеты XIX века

В здании Нового Рижского театра на улице Лачплеша, 25, в Риге во время строительных работ была найдена капсула времени, содержащая несколько свидетельств истории XIX века - письма и газеты, порталу TVNET рассказал председатель правления Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) Ренарс Гришкевич.
Содержимое капсулы было передано для изучения в Управление национального наследия Латвии. Решение о дальнейших действиях будет принято совместно с экспертами.
Закладка капсулы, вероятно, произошла во время строительства исторического здания театра в конце XIX века.
"Чтобы не повлиять на сохранность найденных исторических свидетельств, содержимое капсулы было немедленно передано экспертам для оценки.
Мы рассматриваем возможность сохранения и экспонирования содержимого капсулы в отреставрированном театре после завершения строительных работ", - сказал Гришкевич.
Следуя традициям строительства, VNI, строительный подрядчик и Новый Рижский театр также планируют заложить капсулу в фундамент нового здания в ближайшие недели, передав тем самым послание следующим поколениям.
В настоящее время строительство театра ведется по плану и замыслу архитектора Зайги Гайле по реконструкции исторического здания театра.