Во время строительных работ в Риге нашли капсулу времени: в ней письма и газеты XIX века

Содержимое капсулы было передано для изучения в Управление национального наследия Латвии. Решение о дальнейших действиях будет принято совместно с экспертами.

Закладка капсулы, вероятно, произошла во время строительства исторического здания театра в конце XIX века.

"Чтобы не повлиять на сохранность найденных исторических свидетельств, содержимое капсулы было немедленно передано экспертам для оценки. 5

Мы рассматриваем возможность сохранения и экспонирования содержимого капсулы в отреставрированном театре после завершения строительных работ", - сказал Гришкевич.

ФОТО: Новый Рижский театр

Следуя традициям строительства, VNI, строительный подрядчик и Новый Рижский театр также планируют заложить капсулу в фундамент нового здания в ближайшие недели, передав тем самым послание следующим поколениям.

В настоящее время строительство театра ведется по плану и замыслу архитектора Зайги Гайле по реконструкции исторического здания театра. 5