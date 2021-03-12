Блины из гречневой муки, овсяных хлопьев и кукурузы: вкусно и полезно!
Масленичная неделя близится к завершению, но, может быть, вы хотите попробовать что-то новенькое? Предлагаем три необычных рецепта блинов от издания Marie Claire.
Масленичная неделя близится к завершению, но, может быть, вы хотите попробовать что-то новенькое? Предлагаем три необычных рецепта блинов от издания Marie Claire.
Ингредиенты:
Приготовление:
Муку просеять в кастрюлю или высокую миску. Желтки яиц отделить от белков. Теплое молоко влить в кастрюлю с мукой, добавить яичные желтки, сахар, соль и растопленное сливочное масло. Соду и лимонную кислоту залить отдельно чайной ложкой воды, смешать и сразу же, пока они пузырятся, добавить в кастрюлю. Белки взбить миксером, аккуратно влить в тесто и очень осторожно перемешать. Выпекать блины.
Ингредиенты (на 2 блинчика):
Приготовление:
Размешать кукурузный крахмал в воде. Добавить молотые орехи. Взять сковороду диаметром 14-16 см, разогреть, добавив чуть-чуть растительного масла. Налить на сковороду половину теста, обжарить с двух сторон (примерно минута с каждой стороны). Если сковородка большого диаметра, то испечь один блин из всего теста. Подавать с сиропом или джемом.
Ингредиенты:
Приготовление:
Овсяные хлопья перемолоть миксером. Залить молоком и оставить на 10 минут. Добавить яйца и соль. Взбить смесь миксером. Сковородку разогреть с небольшим количеством растительного масла. Выпекать. Подавать с размятым в пюре бананом, посыпанным корицей, или нежирным творогом.