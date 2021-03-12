Блины из гречневой муки, овсяных хлопьев и кукурузы: вкусно и полезно!

Блины из гречневой муки

Ингредиенты:

1 стакан гречневой муки;

1 стакан пшеничной муки;

3 яйца;

4 стакана молока;

4 ст. л. сливочного масла;

1 ст. л. сахара;

0,5 ч. л. соды;

лимонная кислота - на кончике ножа;

соль - чайная ложка без верха.

Приготовление:

Муку просеять в кастрюлю или высокую миску. Желтки яиц отделить от белков. Теплое молоко влить в кастрюлю с мукой, добавить яичные желтки, сахар, соль и растопленное сливочное масло. Соду и лимонную кислоту залить отдельно чайной ложкой воды, смешать и сразу же, пока они пузырятся, добавить в кастрюлю. Белки взбить миксером, аккуратно влить в тесто и очень осторожно перемешать. Выпекать блины.

Блины. Иллюстративное фото. ФОТО: pixabay.com

Безлактозные блины из кукурузного крахмала

Ингредиенты (на 2 блинчика):

150 мл воды;

3 чайные ложки кукурузного крахмала;

3 чайные ложки молотых грецких орехов.

Приготовление:

Размешать кукурузный крахмал в воде. Добавить молотые орехи. Взять сковороду диаметром 14-16 см, разогреть, добавив чуть-чуть растительного масла. Налить на сковороду половину теста, обжарить с двух сторон (примерно минута с каждой стороны). Если сковородка большого диаметра, то испечь один блин из всего теста. Подавать с сиропом или джемом.

Блины. Иллюстративное фото. ФОТО: pixabay.com

Диетические блины из овсяных хлопьев

Ингредиенты:

150 г овсяных хлопьев;

200 мл молока;

2 яйца;

щепотка соли.

Приготовление:

Овсяные хлопья перемолоть миксером. Залить молоком и оставить на 10 минут. Добавить яйца и соль. Взбить смесь миксером. Сковородку разогреть с небольшим количеством растительного масла. Выпекать. Подавать с размятым в пюре бананом, посыпанным корицей, или нежирным творогом.