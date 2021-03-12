Пт, 12.03.2021
После того, что происходит в стране, у меня просто не было веры белорусскому правосудию. Честно, не хотелось уезжать до последнего, но надо было принимать решение: садиться в тюрьму или уезжать из страны. Алексей Лапа, таксист из Гродно
Алексей Лапа, таксист из Гродно

Супермодель Эмили Ратаковски родила первенца

29-летняя американская супермодель Эмили Ратаковски (Emily Ratajkowski) родила сына актеру Себастьяну Беару-Маккларду (Sebastian Bear-McClard). Об этом знаменитость сообщила на своей Instagram-странице.

Известно, что мальчик появился на свет 8 марта. Снимок с малышом модель опубликовала только сейчас. 

"Сильвестр Аполло (Sylvester Apollo) присоединился к нам. Слай прибыл 8 марта в самое сюрреалистическое, красивое и наполненное любовью утро в моей жизни", - написала Ратаковски под фото.

Всего за несколько часов фолловеры оставили тысячи поздравлений и пожеланий малышу и его звездным родителям. 

Ранее, чтобы сообщить о своей беременности, Эмили Ратаковски снялась полностью обнаженной.

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