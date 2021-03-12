Супермодель Эмили Ратаковски родила первенца
29-летняя американская супермодель Эмили Ратаковски (Emily Ratajkowski) родила сына актеру Себастьяну Беару-Маккларду (Sebastian Bear-McClard). Об этом знаменитость сообщила на своей Instagram-странице.
29-летняя американская супермодель Эмили Ратаковски (Emily Ratajkowski) родила сына актеру Себастьяну Беару-Маккларду (Sebastian Bear-McClard). Об этом знаменитость сообщила на своей Instagram-странице.
Известно, что мальчик появился на свет 8 марта. Снимок с малышом модель опубликовала только сейчас.
"Сильвестр Аполло (Sylvester Apollo) присоединился к нам. Слай прибыл 8 марта в самое сюрреалистическое, красивое и наполненное любовью утро в моей жизни", - написала Ратаковски под фото.
Всего за несколько часов фолловеры оставили тысячи поздравлений и пожеланий малышу и его звездным родителям.
Ранее, чтобы сообщить о своей беременности, Эмили Ратаковски снялась полностью обнаженной.