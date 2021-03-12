В Эстонии разборки между друзьями привели к смерти: цена жизни 16-летнего подростка составила 60 евро

История эта противоречива, у многих свидетелей, входивших в круг друзей Эдуарда и Каспара, без ответов осталось немало вопросов. И все же ключевыми словами в этой истории с трагическим концом стали "несовершеннолетние" и "большое количество алкоголя".

Эдуард, который знаком тартуским полицейским как минимум десять лет, в действительности мог бы сидеть в тюрьме, но суд не удовлетворил просьбу криминального надзирающего. С того момента до жестокого убийства оставалось всего несколько месяцев.

В следственных документах разворачивается картина истории, кульминацией которой летом 2019 года стало жестокое убийство. История, похожая на то, что показывают в популярных российских боевиках: с участием старых BMW, группировок, крышеваниями и физическим сведением счетов друг с другом. Конечно, то, что произошло в Тарту, имеет крошечный размах и фигурирующие здесь суммы денег незначительны. Такой образ жизни кажется романтическим и интересным дававшим в рамках уголовного производства показания молодым людям, большинство из которых - миллениалы, то есть молодые совершеннолетние и еще совсем подростки. Тут и там звучит: "разборки", "пили вместе" и "терли с русскими". Но в этот раз они зашли слишком далеко.

События начали развиваться в канун Ивановой ночи, когда компания молодых людей собралась на хуторе бабушки Каспара, где он позже погибнет в огне. Каспар переехал к бабушке год назад, чтобы ходить в школу в Ляхте. Также он, по словам друзей, с удовольствием помогал бабушке по хозяйству. В Иванову ночь развели костер, пожарили шашлык и очень много пили. Хотя бабушка знала, что некоторые подростки у костра пьют водку, по ее словам, остановить их она не могла: "Чем бы мои слова там помогли? Каспар сказал, что пригласит четверых мальчиков. Ну, хорошо, четыре мальчика, но потом собралась целая компания - и что они там делали?". Праздник продолжался до утра, потом все отправились спать в баню. На ночь у Каспара остались двое друзей, среди них и Эдуард.

Последняя Иванова ночь Каспара. Погибший слева, с бутылкой. ФОТО: Kohtutoimik

Утром троица уехала на автобусе в Тарту, где они съели пиццу, после чего пошли в Аннелинна к Эдуарду пить дальше. Пили до тех пор, пока не свалились с ног и не уснули. В том числе и хозяин квартиры Эдуард, которого друзья звали Эдиком. В какой-то момент ему позвонил некий Слава, который для Эдуарда являлся авторитетом, а собравшаяся вокруг Славы русская компания якобы имела "конкретное прошлое". Их Эдик знает: с ними он раньше сидел в тюрьме.

Роковой телефонный звонок