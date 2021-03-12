В Эстонии разборки между друзьями привели к смерти: цена жизни 16-летнего подростка составила 60 евро

Почему тогда еще 21-летний Эдуард Каськ летом 2019 года убил своего якобы хорошего друга, 16-летнего Каспара, спалив молодого человека в доме его бабушки? "Я не хотел смерти друга. Я хотел его только побить", - скажет Эдуард, объясняя, как он поджег жилой дом в деревне Кюкитая, на втором этаже которого заживо сгорел Каспар, пишет Rus.Postimees.
История эта противоречива, у многих свидетелей, входивших в круг друзей Эдуарда и Каспара, без ответов осталось немало вопросов. И все же ключевыми словами в этой истории с трагическим концом стали "несовершеннолетние" и "большое количество алкоголя".
Эдуард, который знаком тартуским полицейским как минимум десять лет, в действительности мог бы сидеть в тюрьме, но суд не удовлетворил просьбу криминального надзирающего. С того момента до жестокого убийства оставалось всего несколько месяцев.
В следственных документах разворачивается картина истории, кульминацией которой летом 2019 года стало жестокое убийство. История, похожая на то, что показывают в популярных российских боевиках: с участием старых BMW, группировок, крышеваниями и физическим сведением счетов друг с другом. Конечно, то, что произошло в Тарту, имеет крошечный размах и фигурирующие здесь суммы денег незначительны. Такой образ жизни кажется романтическим и интересным дававшим в рамках уголовного производства показания молодым людям, большинство из которых - миллениалы, то есть молодые совершеннолетние и еще совсем подростки. Тут и там звучит: "разборки", "пили вместе" и "терли с русскими". Но в этот раз они зашли слишком далеко.
События начали развиваться в канун Ивановой ночи, когда компания молодых людей собралась на хуторе бабушки Каспара, где он позже погибнет в огне. Каспар переехал к бабушке год назад, чтобы ходить в школу в Ляхте. Также он, по словам друзей, с удовольствием помогал бабушке по хозяйству. В Иванову ночь развели костер, пожарили шашлык и очень много пили. Хотя бабушка знала, что некоторые подростки у костра пьют водку, по ее словам, остановить их она не могла: "Чем бы мои слова там помогли? Каспар сказал, что пригласит четверых мальчиков. Ну, хорошо, четыре мальчика, но потом собралась целая компания - и что они там делали?". Праздник продолжался до утра, потом все отправились спать в баню. На ночь у Каспара остались двое друзей, среди них и Эдуард.
Утром троица уехала на автобусе в Тарту, где они съели пиццу, после чего пошли в Аннелинна к Эдуарду пить дальше. Пили до тех пор, пока не свалились с ног и не уснули. В том числе и хозяин квартиры Эдуард, которого друзья звали Эдиком. В какой-то момент ему позвонил некий Слава, который для Эдуарда являлся авторитетом, а собравшаяся вокруг Славы русская компания якобы имела "конкретное прошлое". Их Эдик знает: с ними он раньше сидел в тюрьме.
Роковой телефонный звонок
На звонок ответил Каспар, который позвал русских пить к Эдуарду, но все об этом тут же забыли. "Он пообещал русским поляну и развлечения, водку, пообещал все что угодно", - описал разговор позже ставший ключевым свидетелем убийства Каспара Расмус, который через неделю вместе с Эдуардом отправился "наказывать" Каспара. О приглашении вспомнили только через пару часов, когда в телефоне Эдуарда обнаружили пять или шесть неотвеченных звонков от Славы. Проснулся и Эдик, который им перезвонил.
Русские злились, что их заставили ждать, и звали Эдуарда выйти из дома, чтобы разобраться. У дома сообща решили, что за такой поступок Каспар должен "господам", как называл русских один из свидетелей, 20 евро, ждать с получением которых не хотели. Долг был достаточным для того, чтобы угрожать Каспару в случае неуплаты "заколотить его в ящик". Каспар в итоге сказал, что попросит эти деньги у бабушки, но для этого нужно съездить в деревню Кюкитая, расположенную в двух десятках километров. Нашли транспорт, усадили Каспара на заднее сиденье между двумя русскими, и поехали за долгом. Деньги были получены, вернулись в город. Эдуард и Расмус за деньгами не ездили, а продолжали пить в квартире.
Вернулись из Кюкитая в Тарту и повесили на Каспара новый долг - на сей раз 60 евро, поскольку парень якобы разбил телефон одного из русских. До своей смерти Каспар клялся своим друзьям, что такого не было, поэтому это просто вымогательство. Но как бы то ни было, поскольку Каспар эти деньги не отдал, позвонили Эдуарду, которому объяснили ситуацию.
Вопрос "перетерли" у "Атлантиса". Эдуард, по словам свидетелей, принял огонь на себя и отдал русским в залог Bluetooth-плейер, на чем все и успокоилось: Каспар, Расмус и Эдуард вернулись к последнему домой, где и легли спать. Однако Эдуард был глубоко возмущен такой несправедливостью, а также тем, что его авторитет в глазах русских пошатнулся, и он ударил спящего Каспара кулаком в лицо. "Ударил несильно, потому что был сонный. Я разозлился, что он так поступил, потому что раньше такого не происходило", - сказал Эдуард.
Каспар проснулся, ударил Эдуарда ногой, уехал домой и по рекомендации друзей прекратил с ним всяческое общение. Каспар больше не отвечал на его звонки, о том же он попросил и бабушку. После этого инцидента, по словам бабушки, Каспар изменился: "В последние недели он не брал телефон, запретил и мне, он хотел порвать с этой компанией. Сказал, что опять будет учиться и не станет с ними больше общаться. Объяснил, что теперь все понял. Даже начал читать. Раньше вообще не читал. Он никуда не хотел ходить и почему-то боялся этих парней. Почему, он не говорил".
Лампа навела на мысль о поджоге
В то же время Эдуард уже долго искал Каспара по Тарту. Общие друзья Каспара и Эдуарда между собой это обсуждали и пришли к выводу, что не нужно помогать Эдуарду с транспортом: если он доберется до дома Каспара, то попросту его убьет.
Утром 30 июня возможность добраться до Каспара у Эдуарда все же появилась. После ночной пьянки в городе Эдуард и его друг Расмус решили, что настало время найти Каспара. Эдуард попросил у матери 10 евро на такси. "Он просто хотел начистить Каспару морду. Он считал, что Каспар создал ему проблемы с русскими", - рассказал Расмус в суде. В начале десятого утра в группе Facebook "Трезвые водители" он заказал транспорт. Вооружившись бутылкой водки и пакетом сока, друзья сели в машину.
Водителя попросили подождать на расстоянии. Натянув капюшоны на головы, двое пьяных друзей отправились к дому Каспара. Дядя Каспара занимался делами в огороде и гостей не заметил. По словам Расмуса, Эдуард зашел в дом, поискал Каспара, но не нашел. Потом искали во дворе, но и там безрезультатно. Эдуард поднимался и на второй этаж дома, и ждавший в прихожей Расмус слышал, как Эдуард поднимается по лестнице, а потом спускается. После этого они быстро ушли к ожидавшей их машине. О том, что произошло в комнате, Расмус услышал только по пути в Тарту, когда увидел ехавшую им навстречу пожарную машину. "Он курил в окно и сказал таксисту, что поджег дом", - заявил Расмус в суде.
"Почему-то на мысль о поджоге меня навела лампа", - объяснил Эдуард во время предварительного следствия, но эти объяснения он неоднократно менял. В числе прочего он утверждал, что хотел согреться и поджег тряпку на кухне, чтобы разжечь плиту, но выронил тряпку и попытался потушить ее ногами. С самого начала и до конца молодой человек утверждал, что не хотел убивать своего друга, а когда ходил по дому, никого в нем не заметил.
Прокуратура в эти слова не верит, поскольку, по словам эксперта, возгорание началось на лестнице. По оценке прокуратуры, Эдуард поджег тряпку у лестницы, зная, что на втором этаже спит Каспар: таким образом он хотел отрезать мальчику путь к спасению.
Вечером того же дня Эдуарда задержали возле его дома. Участвовавший в "разборках" Расмус в это время спал дома и ничего, по его словам, о смерти Каспара не знал. А когда он вечером проснулся, выяснилось, что что-то произошло. Он несколько часов собирался с духом, а потом позвонил в Центр тревоги и дрожащим голосом сказал: "Я хочу, чтобы полиция за мной приехала, я могут быть свидетелем по одному делу. Пожар, в котором погиб человек. Я знаю об этом все. Он хотел получить какой-то долг и поджег одежду человека". Задержанный сначала в качестве подозреваемого, Расмус принял участие в процессе как ключевой свидетель.
30 июня 2020 года Тартуский уездный суд признал Эдуарда Каська виновным в жестоком убийстве 16-летнего молодого человека и по совокупности приговорил его к 17 годам, шести месяцам и 24 дням лишения свободы. Решением окружного суда наказание было сокращено на два года. Государственный суд не принял жалобу защитника Каська к рассмотрению. В начале марта приговор вступил в силу.