Студенты и выпускники Даугавпилсского университета составили письмо президенту - их ВУЗ могут лишить статуса

Как пишет издание, подписать письмо может любой студент и выпускник Даугавпилсского университета - вместо подписи нужно написать свое имя, курс или год выпуска. Сделать это можно только до 14 марта.

Также, сейчас на платформе общественных инициатив идет сбор подписей за сохранение университетов в регионах Латвии.

Напомним, в январе 2020 года рабочая группа Сейма во главе с Арвилом Ашераденсом предложила изменить критерии для вузов и разделить их на два типа: университеты и высшие школы.

Сейм поддержал поправки. Теперь, чтобы вуз мог называться университетом, в нем должны учиться не меньше 4000 студентов. Под угрозой утери статуса оказались крупнейший вуз Латгалии - Даугавпилсский (2200 студентов) и Лиепайский университеты.

Тогда эти вузы вместе с Латвийским сельскохозяйственным университетом заключили договор о сотрудничестве, создав консорциум. Предполагалось, что это сможет спасти статусы вузов. Однако, этого не случилось.

Директор по развитию Лиепайского университета Улдис Зупа отметил, что лишение университетов статуса еще больше поспособствует оттоку молодежи в Ригу и за границу. Отношение к региональным вузам и высшему образованию в Курземе Латгалии он назвал дискриминирующим.

По словам депутатов Даугавпилсской думы, количественный критерий, по которому статус университета зависит от числа студентов, никак не связан с принципами европейской системы высшего образования - эта идея появилась только на уровне правительства Латвии. Для остальных высших учебных заведений, кроме университетов, порог численности было решено не вводить.

В чем разница между университетом и высшей школой?

Упрощенно, университет - вуз, который, кроме подготовки специалистов, занимается научной работой и исследованиями. Высшие школы, в свою очередь, по плану рабочей группы, будут сосредоточены на обучении студентов и подготовке специалистов.

Также, у университетов может быть определенная направленность, высшие школы же могут быть разделены на более мелкие группы: региональные, отраслевые, художественные, оборонные.