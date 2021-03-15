Валерий Цепкало из Риги: "В Беларуси - пульсирующая революция"

В интервью Вадиму Радионову для RUS TVNET Валерий Цепкало рассказал о том, как действует режим Лукашенко против своих оппонентов, кто, на его взгляд, стоит за убийством журналиста Павла Шеремета, стоит ли ждать новой волны протестов и почему революция в Беларуси стала "пульсирующей".

"Скорее ад замерзнет. Повторно"

- Генеральная прокуратура Республики Беларусь обратилась к Латвии с просьбой вас выдать, но министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что этого не случится. Что вы почувствовали, когда узнали об этом?

- Да я ничего не почувствовал. Сегодня наш режим использует уголовные статьи для того, чтобы преследовать людей по политическим соображениям, по политическим мотивам. Поэтому естественно, что весь мир сегодня смотрит на белорусский режим именно через такую призму. Как сказал один из литовских политиков, по-моему, пресс-секретарь МИД Литвы: скорее ад замерзнет, чем они начнут рассматривать такие запросы со стороны белорусского режима.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ БОЛЬШЕ НЕ СКРОЕШЬ

- На ваш взгляд, насколько активно белорусский режим будет пытаться добраться до лидеров оппозиции, которые находятся за границей? Мы видим пример в России, ситуацию с Алексеем Навальным. Нет ли опасений, что президент Беларуси Александр Лукашенко может действовать подобным способом?

- Нет, наверное, нет, потому что сейчас у режима достаточно большие проблемы внутри страны, поэтому ресурсы, конечно, брошены прежде всего на то, чтобы подавить гражданский протест внутри Республики Беларусь. Да и, собственно говоря, наверное, никогда не было возможности у белорусских спецслужб каким-то образом выходить за ее пределы. Хотя случай с Шереметом все-таки имел место быть (белорусский журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в Киеве в результате покушения. – Прим. ред.). Но надо понимать, что это происходило в совершенно другую эпоху, когда те же спецслужбы думали, что это каким-то образом можно будет скрыть, что правда не станет явью и преступления не вскроются.

Лукашенко, во-первых, тогда был гораздо моложе, во-вторых, он был легитимным в глазах общественного мнения - как белорусского, так и мирового, в том числе и в глазах спецслужб.

Сейчас ситуация совершенно другая, сейчас каждый сотрудник белорусских спецслужб понимает, что в современных условиях невозможно скрыть ни одно преступление.

Преступления, которые совершались еще в 1998 году и после этого, - фактически мы все знаем и заказчиков, и исполнителей, и дело времени только, когда будет проведено настоящее расследование по данным вопросам.

- Почему, на ваш взгляд, Лукашенко, предположительно, пошел на такой радикальный шаг в отношении Павла Шеремета, почему была выбрана эта фигура?