Пн, 15.03.2021
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Крессида Дик, глава лондонской полиции

Валерий Цепкало из Риги: "В Беларуси - пульсирующая революция"

ФОТО: REUTERS/Kacper Pempel

Экс-кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало вместе с семьей был вынужден покинуть страну, чтобы продолжить свою политическую деятельность из-за рубежа. Точнее - из Риги, где он сейчас живет вместе с семьей. Все политические оппоненты Александра Лукашенко были либо посажены в тюрьму, либо убиты. О некоторых ничего не известно до сих пор – они считаются пропавшими без вести.

В интервью Вадиму Радионову для RUS TVNET Валерий Цепкало рассказал о том, как действует режим Лукашенко против своих оппонентов, кто, на его взгляд, стоит за убийством журналиста Павла Шеремета, стоит ли ждать новой волны протестов и почему революция в Беларуси стала "пульсирующей".  

"Скорее ад замерзнет. Повторно"

- Генеральная прокуратура Республики Беларусь обратилась к Латвии с просьбой вас выдать, но министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что этого не случится. Что вы почувствовали, когда узнали об этом?

 - Да я ничего не почувствовал. Сегодня наш режим использует уголовные статьи для того, чтобы преследовать людей по политическим соображениям, по политическим мотивам. Поэтому естественно, что весь мир сегодня смотрит на белорусский режим именно через такую призму. Как сказал один из литовских политиков, по-моему, пресс-секретарь МИД Литвы: скорее ад замерзнет, чем они начнут рассматривать такие запросы со стороны белорусского режима.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ БОЛЬШЕ НЕ СКРОЕШЬ

- На ваш взгляд, насколько активно белорусский режим будет пытаться добраться до лидеров оппозиции, которые находятся за границей? Мы видим пример в России, ситуацию с Алексеем Навальным. Нет ли опасений, что президент Беларуси Александр Лукашенко может действовать подобным способом?

- Нет, наверное, нет, потому что сейчас у режима достаточно большие проблемы внутри страны, поэтому ресурсы, конечно, брошены прежде всего на то, чтобы подавить гражданский протест внутри Республики Беларусь. Да и, собственно говоря, наверное, никогда не было возможности у белорусских спецслужб каким-то образом выходить за ее пределы. Хотя случай с Шереметом все-таки имел место быть (белорусский журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в Киеве в результате покушения. – Прим. ред.). Но надо понимать, что это происходило в совершенно другую эпоху, когда те же спецслужбы думали, что это каким-то образом можно будет скрыть, что правда не станет явью и преступления не вскроются.

Лукашенко, во-первых, тогда был гораздо моложе, во-вторых, он был легитимным в глазах общественного мнения - как белорусского, так и мирового, в том числе и в глазах спецслужб.

Сейчас ситуация совершенно другая, сейчас каждый сотрудник белорусских спецслужб понимает, что в современных условиях невозможно скрыть ни одно преступление.

Преступления, которые совершались еще в 1998 году и после этого, - фактически мы все знаем и заказчиков, и исполнителей, и дело времени только, когда будет проведено настоящее расследование по данным вопросам.

- Почему, на ваш взгляд, Лукашенко, предположительно, пошел на такой радикальный шаг в отношении Павла Шеремета, почему была выбрана эта фигура?

- Ну, мне кажется, там много факторов, но прежде всего, я думаю, это была в определенном смысле месть. Шеремет был единственным белорусом, за которого вступался президент России, тогда Ельцин был (президент РФ Борис Ельцин. – Прим. ред.). Мы хорошо помним эту историю, когда Лукашенко арестовал Шеремета (в 1997 году. – Прим. ред.), посадил его в тюрьму за якобы незаконное пересечение границы, а потом отправился на самолете в Россию, и Ельцин дал команду его борт развернуть обратно в Беларусь и сказал, что ноги Лукашенко в России не будет до тех пор, пока он не выпустит Шеремета. И тому, естественно, ничего не оставалось делать, кроме как Шеремета отпустить, но, как говорится, осадочек остался:

это было оскорбление, нанесенное из-за белорусского журналиста не кем-нибудь, а президентом России.

Ну и к тому же Шеремет продолжал активную деятельность: создал "Белорусский партизан" (информационно-аналитический сайт. – Прим. ред.), вел много репортажей, давал комментарии в отношении сущности режима Лукашенко, был, наверно, одним из первых, кто прочувствовал те последствия, к которым может власть этого человека (Лукашенко. – Прим. ред.) привести. Возможно, поэтому он и был выбран в качестве мишени.

- Вы тоже были вынуждены покинуть Республику Беларусь, вам и вашей семье угрожали. Как это происходило, как вы принимали это решение?

- Ну, здесь все было достаточно понятно. Сфальсифицировали факт нападения со стороны первого кандидата, который заявил о том, что он хочет участвовать в президентских выборах – это Сергей Тихановский (Тихановский был задержан 29 мая 2020 года во время акции протеста по подозрению в нападении на сотрудников милиции. – Прим. ред.), потом посадили Виктора Бабарико (выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах в Беларуси 2020 года, вскоре после этого был арестован по подозрению в отмывании средств и некоторых других преступлениях. – Прим. ред.).

Мне сказали – у меня есть знакомые в различных силовых структурах Республики Беларусь, – что планируется взять и меня.

Ну, мы это видим, два уголовных дела открыто, мой арест был вопросом буквально нескольких дней. Я подумал, что не хочу делать режиму такой подарок, поэтому покинул Беларусь, поехал в Россию, оттуда – в Украину, в Польшу, сейчас вот в Латвии нахожусь.

ПУЛЬСИРУЮЩАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

- Когда можно ожидать новой волны протестов?

- В данном случае, может быть, правильнее говорить не о некой волне, а о массовом, серьезном мероприятии, к которому действительно сейчас готовится белорусское общество, потому как мы все-таки должны добиться того, чего, собственно говоря, белорусское общество и хочет, а именно нормальных, свободных, справедливых и прозрачных выборов. В 2020 году эти выборы у белорусов были украдены: человек, который вряд ли набрал больше 10%, объявил себя победителем, таким образом, фактически произошел незаконный захват государственной власти.

- Сейчас нередко можно услышать такую точку зрения, что протест в Беларуси если не завершился, то сильно ослаб. Вы с этим не согласны, как я понимаю?

- Я думаю, что здесь можно вести речь о пульсирующей революции. Была зима, был, естественно, период усталости у людей, это соответствует физиологии человека: когда происходит такой большой выброс адреналина, после этого любого накрывает депрессия.

Мы не можем находиться постоянно на эмоциональном подъеме, это против природы человека, потому что в противном случае произошло бы просто выгорание.

Организм проходит различные эмоциональные стадии: подъем, состояние равновесия и падение. Поэтому я думаю, что все обязательно вернется. Никто ничего не забыл, никто ничего не простил, никто не смирился с мыслью о том, что этот человек (Лукашенко. – Прим. ред.) будет как ни в чем не бывало управлять, хотя на это не имеет никаких прав. Формы у сопротивления будут разные, но сопротивление режиму будет продолжаться.

- Как считаете, на данный момент тактически не выиграл ли эту борьбу Александр Лукашенко? Учитывая, что протестная активность спала, он получил возможность передышки, и сейчас никто не говорит о том, что он уйдет в ближайшее время.

- Еще менее года назад, когда я заявлял, что выдвигаюсь кандидатом на президентских выборах, никто и подумать не мог, что буквально через полгода ситуация будет именно такой. Я считаю, что белорусский народ в результате этого протеста достиг полной смены идеологической и государственной парадигмы. Лукашенко раньше рассматривался во многом как некий символ Беларуси. Ну да, мы все понимали, что он, так сказать, немножко недостаточно образован, может быть, малокультурен, хамоват, нахрапист, несколько странно борется с Covid, вызывало удивление у многих его высокомерное отношение к белорусам, но во многом и сами белорусы, и иностранцы думали, что это некий такой срез белорусского общества. На кухонных посиделках мы рассуждали: ну мы же не знаем глубинных каких-то настроений, может быть, это мое мнение, что я это не приемлю, а большинству белорусов это нравится.

Но в результате протестной кампании стало понятно, что на самом деле он никакой не срез, на самом деле он никакой не белорус, на самом деле мы определили уже сами для себя, и весь мир определился в том, что он является просто неким паразитом, который сидит на теле общества и совсем не является органически присущим для белорусского народа.

Мне кажется, что вот это изменение парадигмы является очень большим достижением. И даже то, что нет единого лидера оппозиции, тоже хорошо, потому что невозможно режиму сфокусироваться на борьбе с кем-то одним: противников много, они борются с одним – появляется другой, третий, четвертый, пятый, шестой…

Здесь надо говорить об общем сопротивлении, об общей борьбе белорусов с этим режимом, с человеком, который прежде всего символизирует этот режим. Еще раз подчеркиваю, год назад об этом никто и мечтать не мог: о том, что будут полностью проиграны выборы, что в сознании большинства людей этот человек превратится в обычного врунишку, который много чего наобещал и ничего не выполнил.

Как в народе его сейчас называют – "синепалый", потому что он говорил, мол, я не буду посиневшими пальцами цепляться за власть, уйду, если народ меня об этом попросит, если люди выйдут на улицы, - а теперь мы видим, что происходит на самом деле.

И смотрите еще, какой момент очень интересный произошел. Раньше Лукашенко в системе государственного управления пытался переложить центр токсичности на свое окружение. Постоянно менял министров, губернаторов, премьер-министров, директоров колхозов, директоров заводов: этот не справляется, этот плохо делает… То есть он выступал руководителем, который заботится о простых людях, и постоянно поносил последними словами свое окружение. Сейчас такие штуки больше не пройдут. Любой, кого он выгонит, любой, кого он подвергнет критике, обличению, становится сразу народным героем. И Лукашенко никак, ни при каких обстоятельствах не сможет больше ответственность за то, что происходит, перекладывать на других. То есть это такой типичный признак, как говорится, классика революционной ситуации, когда верхи не могут уже управлять по-старому, а низы не хотят по-старому жить. Они не хотят больше видеть на вершине государственной власти одну и ту же картинку, не хотят слышать ложь.

САША, КОГО ТЫ ПРЕДСТАВЛЯЕШЬ?

- На ваш взгляд, насколько сегодня реализуем сценарий интеграции Беларуси и России? Есть мнение, что Лукашенко ослаб и Россия может давить на него в этом плане.

- Мне кажется, что в данном случае, если немножко сыронизировать, разговор Путина с Лукашенко может выглядеть примерно так: "Саша, ты, конечно, парень хороший, о нас заботишься, не позволяешь нам с голоду умирать, четыре мешка картошки привез один раз, второй раз сало подкатил, то есть помнишь о нас, но, Саша, кого ты представляешь? От имени кого ты можешь говорить? Пары сотен чиновников?".

Я думаю, что российское руководство все-таки четко осознает, что все договоренности, которые с Лукашенко они могут достигать, это не договоренности со страной, это договоренность с одним человеком, который тебе просто приносит четыре мешка картошки. Поэтому мне кажется, что для России интегрироваться лично с Лукашенко – это абсолютно бесперспективно, потому что все попытки сейчас идти на какие-то дополнительные договоренности не будут иметь под собой никакого юридического основания именно исходя из того, что Лукашенко больше не представляет народ Беларуси и не может говорить от его имени.

- Приближающееся 25 марта, когда белорусы будут отмечать День Воли, очередную годовщину провозглашения независимости первого национального белорусского государства, многие называют днем Х для протестов в республике. Есть ли у вас ожидания от этой даты?

- Надо смотреть, какую форму примет протест, сейчас это обсуждается. Наверное, это будет не демонстрация. Эти формы постоянно видоизменяются, подстраиваются под какие-то условия. Здесь, я абсолютно в этом убежден, произойдет некое стечение обстоятельств, будет обязательно какое-то событие, которое послужит спусковым крючком, триггером для новой волны протестов. Это не обязательно будет то, что кто-то там планирует, исходя из предыдущего опыта.

- А что забастовки? Как вы оцениваете перспективу этого элемента протеста, будут ли массовые забастовки?

- На самом деле ведь всегда прогресс двигается в большей степени средним классом, то есть людьми самодостаточными, которые в какой-то момент начинают думать о своих политических правах. Прежде всего они являются налогоплательщиками, и они хотят, чтобы, раз уж они платят государству налоги, это государство было им подотчетно.

Для рабочих это совершенно другая проблема, рабочим надо кормить семьи, им не хватает от зарплаты до зарплаты, и естественно, что на них в политическом плане и в экономическом можно оказать давление, на них можно повлиять.

Если рабочий будет уволен с предприятия за политические взгляды, то ему очень сложно будет выживать в современном мире, по крайней мере в Республике Беларусь.

У нас никто ему пособие по безработице платить не будет, и он это прекрасно понимает. Есть ответственность, есть дети, есть семьи, поэтому те рабочие, которые идут на забастовки - они настоящие герои, у меня в этом сомнений нет. Если говорить об айтишниках, которые во многом служили движущей силой этой революции, то это люди самодостаточные, на них не окажет давление никто: ни директор компании, ни учредитель, ни владелец, ни тем более государство в лице Лукашенко. Потому что они в любой момент могут перейти в другую компанию, в любой момент могут страну покинуть, устроиться на работу в другом месте.

Поэтому они и выражают свои политические взгляды, пытаются бороться за свои гражданские права. Рабочему это делать гораздо сложнее.

- Спасибо за интервью.

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