VL-TB/LNNK будет участвовать в выборах в 36 краях и городах

На предстоящих выборах VL-TB/LNNK стартует в 17 списках в Видземе, в семи списках в Курземе и Земгале, а также в пяти списках в Латгале.

Председатель партии Райвис Дзинтарс отметил, что на последних выборах VL-TB/LNNK получило наибольшее количество мандатов среди всех партий, или 166.

В нескольких краях кандидатами в мэры будут действующие председатели дум. В Сигулде это будет Угис Митревич, в Смилтене - Эдгар Авотиньш, в Тукумсе - Нормунд Речс, в Талси - Сандра Петерсоне и в Огре - Эгил Хелманис.

По словам Мелкиной, хотя приоритеты разных краев и городов отличаются, основное внимание будет уделяться экономичному, эффективному, основанному на сотрудничестве управлению, поддержке различных групп, особенно семей с детьми и престарелых, качественному образованию и культуре, развитию бизнеса и инфраструктуры в краях.