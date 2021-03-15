Пн, 15.03.2021
Исчезновение Сары при столь ужасающих обстоятельствах - самый страшный кошмар для любой семьи. Думаю, жителям Лондона важно знать, что подобные похищения женщин на наших улицах происходят крайне редко. Крессида Дик, глава лондонской полиции
Крессида Дик, глава лондонской полиции
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"Всем привет из "Сектора усиленного контроля!": Алексей Навальный написал пост из колонии

ФОТО: www.facebook.com/navalny

В понедельник, 15 марта, осужденный на 2 года и 6 месяцев заключения российский оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал письмо на своей странице в Facebook, передает "Медуза".

Навальный написал, что среди вещей, которые не перестают его удивлять - "изумительное ощущение, когда проводишь ладонью по своей свежевыбритой голове".

Оппозиционер назвал ИК-2 в Покрове "настоящим концлагерем в 100 км от Москвы", хоть и написал, что насилия там нет.

"Никакого насилия и даже намека на него я пока не видел, хотя по напряженным позам осужденных, стоящих навытяжку и боящихся лишний раз повернуть голову, я легко верю многочисленным историям о том, что здесь, в ИК-2 "Покров", совсем недавно людей до полусмерти забивали деревянными молотками. Сейчас методы сменились, и, честно скажу, я даже не припомню места, где все разговаривают настолько вежливо и в каком-то смысле приветливо.

Я так себе и называю свой новый дом - "наш дружелюбный концлагерь".

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Также Навальный сообщил, что колония полна камер наблюдения, а "при малейших нарушениях составляют рапорт".

"Мне кажется, кто-то наверху прочитал "1984" Оруэлла и сказал: "Ага, прикольно. Давайте сделаем такое. Воспитание через расчеловечивание". Но если относиться ко всему с юмором, то жить можно."

Также политик сыронизировал насчет того, что он признан "склонным к побегу":

"...У меня на груди табличка с именем и фото, она подчеркнута красивой красной полосой. Ведь я склонен к побегу, помните? Ночью я через каждый час просыпаюсь от того, что рядом с моей кроватью стоит мужчина в бушлате. Он снимает меня на камеру и говорит: "Два часа тридцать минут, осужденный Навальный. Снятие с профилактического учета как склонного к побегу. На месте". И я снова спокойно засыпаю с мыслью о том, что есть люди, которые помнят обо мне".

Напомним, Навального этапировали из СИЗО "Матросская тишина" 25 февраля. 3 марта стало известно, что он находится в СИЗО в Кольчугино. 12 марта выяснилось, что Навального перевезли в другое место. Официально при этом местонахождение политика не раскрывали.

Еще 27 февраля несколько СМИ со ссылкой на источники писали, что Навальный будет отбывать наказание в ИК-2 в Покрове.

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