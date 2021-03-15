"Всем привет из "Сектора усиленного контроля!": Алексей Навальный написал пост из колонии

Навальный написал, что среди вещей, которые не перестают его удивлять - "изумительное ощущение, когда проводишь ладонью по своей свежевыбритой голове".

Оппозиционер назвал ИК-2 в Покрове "настоящим концлагерем в 100 км от Москвы", хоть и написал, что насилия там нет.

"Никакого насилия и даже намека на него я пока не видел, хотя по напряженным позам осужденных, стоящих навытяжку и боящихся лишний раз повернуть голову, я легко верю многочисленным историям о том, что здесь, в ИК-2 "Покров", совсем недавно людей до полусмерти забивали деревянными молотками. Сейчас методы сменились, и, честно скажу, я даже не припомню места, где все разговаривают настолько вежливо и в каком-то смысле приветливо.

Я так себе и называю свой новый дом - "наш дружелюбный концлагерь". 19

Также Навальный сообщил, что колония полна камер наблюдения, а "при малейших нарушениях составляют рапорт".

"Мне кажется, кто-то наверху прочитал "1984" Оруэлла и сказал: "Ага, прикольно. Давайте сделаем такое. Воспитание через расчеловечивание". Но если относиться ко всему с юмором, то жить можно."

Также политик сыронизировал насчет того, что он признан "склонным к побегу":

"...У меня на груди табличка с именем и фото, она подчеркнута красивой красной полосой. Ведь я склонен к побегу, помните? Ночью я через каждый час просыпаюсь от того, что рядом с моей кроватью стоит мужчина в бушлате. Он снимает меня на камеру и говорит: "Два часа тридцать минут, осужденный Навальный. Снятие с профилактического учета как склонного к побегу. На месте". И я снова спокойно засыпаю с мыслью о том, что есть люди, которые помнят обо мне".

Напомним, Навального этапировали из СИЗО "Матросская тишина" 25 февраля. 3 марта стало известно, что он находится в СИЗО в Кольчугино. 12 марта выяснилось, что Навального перевезли в другое место. Официально при этом местонахождение политика не раскрывали.