Чтобы любовные утехи не закончились слишком быстро. Эффективные средства для продления удовольствия

Если обоих партнеров устраивает продолжительность полового акта, нет необходимости продлевать его, даже если он длится всего несколько минут. Однако, если действительно хочется продлить моменты удовольствия, можно использовать один из следующих способов. Стоит отметить, что наилучший эффект достигается при совмещении как минимум 2-х способов из перечисленных.

Эрекционные кольца

Эрекционные кольца - это любимая игрушка пар, и как правило, первое, что они приобретают. Для этого есть несколько веских причин. Во-первых, они просты в использовании, во-вторых, эффектом кольца могут наслаждаться и мужчина, и женщина одновременно.

Основная функция эрекционных или колец для члена (от англ. cock ring) - усилить эрекцию и продлить половой акт. Его следует надевать при полной эрекции и оставить у основания члена. Это создаст сдавливающее чувство, и крови будет не так-то просто вернуться в тело - она останется в половом члене, поддерживая желаемую твердость.

Еще одно преимущество сдавливающего ощущения от кольца - способность мужчины легче контролировать оргазм.

Кольцо слегка пережимает семянной канал и эякуляция происходит менее быстро. С помощью кольца невозможно полностью заблокировать выход спермы, но его давление помогает мужчине почувствовать кульминацию и выполнить определенные действия, чтобы растянуть удовольствие. Например, сбавить темп, изменить позу, выпить воды или просто сделать небольшой перерыв.

ФОТО: SexyStyle

При первом использовании кольцо можно носить всего несколько минут, чтобы тело привыкло к ощущению, а мужчина научился получать от него максимальный эффект. В следующий раз кольцо можно оставить минут на 5-15. Кольцо ни в коем случае нельзя носить в течение часа и даже получаса. При появлении дискомфорта или изменении цвета полового члена, кольцо следует немедленно снять.

Еще больше удовольствия гарантировано, если кольцо имеет вибрирующую часть для стимуляции клитора во время проникновения.

Что нужно учитывать при выборе эрекционного кольца:

1. Края кольца, окружающего половой член, должны быть по возможности широкими (не менее 0,5 см). Чем шире и толще края кольца, тем приятнее оно будет обхватывать член. Если кольцо слишком тонкое, существует риск, что оно врежется в кожу или не вызовет никакого давления.

2. Размер кольца не может быть точно подобран к размеру члена только на основании диаметра кольца, поскольку на ощущения и создаваемые эффекты влияют многие факторы, помимо диаметра / окружности. Перед покупкой кольцо лучше всего попробовать растянуть и руководствоваться памятью и воображением, теоретически сопоставив параметры кольца с параметрами полового члена и желаемым эффектом. Возможно, придется попробовать по крайней мере несколько вариантов, чтобы найти идеальный.