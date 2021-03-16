Чтобы любовные утехи не закончились слишком быстро. Эффективные средства для продления удовольствия

Продлевающие средства - одни из самых популярных интимных товаров. Существует много видов этих средств, но все они имеют одну цель: помочь мужчине заниматься сексом дольше и легче контролировать наступление оргазма. Такого эффекта обычно желают мужчины, испытывающие преждевременную эякуляцию, которая мешает им наслаждаться полноценным актом с партнером.
Если обоих партнеров устраивает продолжительность полового акта, нет необходимости продлевать его, даже если он длится всего несколько минут. Однако, если действительно хочется продлить моменты удовольствия, можно использовать один из следующих способов. Стоит отметить, что наилучший эффект достигается при совмещении как минимум 2-х способов из перечисленных.
Эрекционные кольца
Эрекционные кольца - это любимая игрушка пар, и как правило, первое, что они приобретают. Для этого есть несколько веских причин. Во-первых, они просты в использовании, во-вторых, эффектом кольца могут наслаждаться и мужчина, и женщина одновременно.
Основная функция эрекционных или колец для члена (от англ. cock ring) - усилить эрекцию и продлить половой акт. Его следует надевать при полной эрекции и оставить у основания члена. Это создаст сдавливающее чувство, и крови будет не так-то просто вернуться в тело - она останется в половом члене, поддерживая желаемую твердость.
Еще одно преимущество сдавливающего ощущения от кольца - способность мужчины легче контролировать оргазм.
Кольцо слегка пережимает семянной канал и эякуляция происходит менее быстро. С помощью кольца невозможно полностью заблокировать выход спермы, но его давление помогает мужчине почувствовать кульминацию и выполнить определенные действия, чтобы растянуть удовольствие. Например, сбавить темп, изменить позу, выпить воды или просто сделать небольшой перерыв.
При первом использовании кольцо можно носить всего несколько минут, чтобы тело привыкло к ощущению, а мужчина научился получать от него максимальный эффект. В следующий раз кольцо можно оставить минут на 5-15. Кольцо ни в коем случае нельзя носить в течение часа и даже получаса. При появлении дискомфорта или изменении цвета полового члена, кольцо следует немедленно снять.
Еще больше удовольствия гарантировано, если кольцо имеет вибрирующую часть для стимуляции клитора во время проникновения.
Что нужно учитывать при выборе эрекционного кольца:
1. Края кольца, окружающего половой член, должны быть по возможности широкими (не менее 0,5 см). Чем шире и толще края кольца, тем приятнее оно будет обхватывать член. Если кольцо слишком тонкое, существует риск, что оно врежется в кожу или не вызовет никакого давления.
2. Размер кольца не может быть точно подобран к размеру члена только на основании диаметра кольца, поскольку на ощущения и создаваемые эффекты влияют многие факторы, помимо диаметра / окружности. Перед покупкой кольцо лучше всего попробовать растянуть и руководствоваться памятью и воображением, теоретически сопоставив параметры кольца с параметрами полового члена и желаемым эффектом. Возможно, придется попробовать по крайней мере несколько вариантов, чтобы найти идеальный.
3. Если хотите вибрирующее кольцо, убедитесь, что вибрирующий элемент достаточно длинный. Если он слишком короткий, вибрация будет сосредоточена на основании члена и входе во влагалище, но не сможет достичь клитора. Более широкий вибрирующий элемент также создаст большую стимуляцию, поскольку он будет массировать не только внешнюю часть клитора, но также половые губы и область вокруг, где скрывается внутренняя часть клитора.
4. Силикон - лучший материал для виброкольца, так как он гипоаллергенен, прочен, прост в уходе и приятен на ощупь
5. Подзаряжаемые модели всегда будут мощнее и с более широким диапазоном режимов, чем модели на батарейках. Модели с подзарядкой также будут водонепроницаемыми, что позволит использовать их в ванне, душе и легко мыть под проточной водой.
6. Любое эрекционное кольцо следует использовать в сочетании с лубрикантом на водной основе, чтобы не повредить материал игрушки и создать необходимое скольжение для более приятных ощущений.
Одно из самых качественных колец с вибрирующим элементом - Tenga Smart Vibe Ring. Оно сочетает в себе все лучшие параметры:
широкое и гибкое кольцо;
длинный и мощный вибрирующий элемент;
приятный силиконовый материал;
подзаряжаемый и водонепроницаемый.
Эту игрушку также удобно использовать в качестве стимулятора клитора или других эрогенных зон, держа в руке. Кольцо легко надевается на два или три пальца, таким образом, фиксируется вибрирующий элемент, что позволяет легко использовать его во время любовных игр, даже для стимуляции зоны G.
Продлевающая акт интимная косметика
Существуют различные гели или спреи, которые помогают мужчине дольше заниматься сексом. Большинство из них снижают чувствительность члена, таким образом не возникает перевозбуждения, которое обычно приводит к быстрой эякуляции. В частности, головка члена может быть настолько чувствительной, что оргазм наступает всего после нескольких минут стимуляции.
В зависимости от интенсивности действия продукта эффект может ощущаться как легкий холод или как заметное снижение чувствительности головки члена, напоминающее анестезию. При использовании этих продуктов необходимо строго соблюдать инструкцию по применению для достижения желаемого эффекта. Гели следует наносить и на головку полового члена и массировать, уделяя особое внимание уздечке - наиболее чувствительной части. Гели, в том числе, могут применяться по всей длине члена, при необходимости снизить чувствительность еще больше. Вещество не должно попадать в уретру.
Обычно следует нанести средство как минимум за 5-10 минут до незащищенного секса, чтобы оно могло впитаться в ткани и не стерлось во время стимуляции члена.
Если используется презерватив, нет неоходимости долго ждать. Презерватив будет действовать как барьер, чтобы продукт не стерся и не попал на половые органы женщины. Презерватив также поможет снизить чувствительность, что сделает акт еще продолжительней. Выбор презервативов, которые уже наполнены подобным продуктом, может усилить эффект. Особенно, если активное вещество анестетик - бензокаин. Главное, чтобы гель растаял, впитался в кожу и подействовал. Желательно не начинать активное проникновение в первые минуты, потому что тогда кульминация мужчины может наступить до активизации геля. Популярность среди пар обретают гели, которые обладают двойным эффектом - они дают продлевающий эффект для мужчины, и возбуждающий, ускоряющий эффект для женщины.
Естественная тренировка на выносливость
Самый естественный способ научиться контролировать эякуляцию и продолжительность полового акта - тренироваться! Лучшая тренировка на выносливость - это регулярные половые акты, которые предполагают интенсивную стимуляцию члена. Это может быть частый проникающий секс или частая мастурбация - в лучшем случае сочетание того и другого. Если секс невозможен так часто, как это необходимо, то мастурбаторы - игрушки для массажа пениса могут быть очень кстати.
Особенно хороших результатов можно достичь, если ежедневно использовать мастурбаторы, у которых внутри особо стимулирующий рельеф. Например, Tenga Flip Zero - является мастурбатором, дающим интенсивные ощущения, поскольку он имеет ярко выраженный космический рельеф и опцию сжатия, чтобы создать ощущение вакуума. Благодаря регулярным играм с этой игрушкой половой член привыкнет к интенсивной стимуляции, разовьется толерантность. В дальнейшем, во время акта, перевозбуждения из-за гиперчувствительности не будет.
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