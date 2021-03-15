Пн, 15.03.2021
У них очень необычные симптомы: кровотечение, тромбы и низкий уровень тромбоцитов. Сигурд Хортемо, старший врач Лекарственного департамента Норвегии
Сигурд Хортемо, старший врач Лекарственного департамента Норвегии

Дождь и снег. Синоптики рассказали о погоде на вторник

ФОТО: Unsplash

Во вторник, 16 марта, в Латвии ожидается слабый ветер или безветрие, поэтому ночью и утром местами туман будет сгущаться, прогнозируют синоптики.

Местами ожидается дождь со снегом, а небо в основном закроют облака. Ночью на дорогах образуется наледь.

Минимальная температура воздуха составит +1...-3 градуса; днем воздух прогреется до +2...+7 градусов.

Во вторник в Риге не будет ветра, но будет пасмурно, возможны кратковременные небольшие осадки. Температура воздуха ночью опустится до нуля, а днем ​​поднимется до +5 градусов.

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