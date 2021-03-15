Дождь и снег. Синоптики рассказали о погоде на вторник

Местами ожидается дождь со снегом, а небо в основном закроют облака. Ночью на дорогах образуется наледь.

Во вторник в Риге не будет ветра, но будет пасмурно, возможны кратковременные небольшие осадки. Температура воздуха ночью опустится до нуля, а днем ​​поднимется до +5 градусов.