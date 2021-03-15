Дождь и снег. Синоптики рассказали о погоде на вторник
Во вторник, 16 марта, в Латвии ожидается слабый ветер или безветрие, поэтому ночью и утром местами туман будет сгущаться, прогнозируют синоптики.
Во вторник, 16 марта, в Латвии ожидается слабый ветер или безветрие, поэтому ночью и утром местами туман будет сгущаться, прогнозируют синоптики.
Местами ожидается дождь со снегом, а небо в основном закроют облака. Ночью на дорогах образуется наледь.
Минимальная температура воздуха составит +1...-3 градуса; днем воздух прогреется до +2...+7 градусов.
Во вторник в Риге не будет ветра, но будет пасмурно, возможны кратковременные небольшие осадки. Температура воздуха ночью опустится до нуля, а днем поднимется до +5 градусов.