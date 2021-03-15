Руководители не планируют покидать Бюро вакцинации после присоединения к NVD

Она сказала, что присоединилась к команде бюро вакцинации, потому что ее 25-летний профессиональный опыт в организации и проведении крупных мероприятий может помочь в процессе вакцинации, чтобы Латвия и ее жители как можно быстрее вернулись к более безопасному ритму жизни.

Юхневича подчеркнула, что за семь недель сделано очень много - началась вакцинация в группе пожилых людей, разработан процесс вакцинации на дому и вакцинации людей с хроническими заболеваниями, проведены предварительные работы по разработке IТ-системы, проделана большая работа по информированию людей, заложены основы для создания региональных центров вакцинации. "Ничего из этого не было сделано 22 января, когда мы начали работу", - сказала руководитель бюро.

Она добавила, что после семи недель интенсивной работы еще раз убедилась в том, как важны общественное доверие и поддержка для успеха проекта.