Минздрав: Бюро вакцинации будет реорганизовано

Он отметил, что понимает критику в адрес бюро, но, по его мнению, она обоснована лишь частично, так как за два месяца устранено много проблем и заложена основа для массовой вакцинации.

В распространенном Министерством здравоохранения заявлении для СМИ сообщается, что в NVD будет создана новая структура для координации вакцинации. С приближением этапа массовой вакцинации бюро потребуются дополнительные ресурсы - координаторы крупных центров вакцинации в регионах.

Прежние работники бюро продолжат работу по координации вакцинации в NVD. Их зарплаты будут установлены в соответствии с единой системой оплаты труда в госуправлении.

Процесс вакцинации будет обеспечивать координационная группа, в которую войдут ведущие работники и эксперты Минздрава, NVD, Центра профилактики и контроля заболеваний, Государственного агентства лекарств и других органов Минздрава. Надзор за процессом вакцинации будет осуществлять комитет под руководством министра здравоохранения, в который войдут представители других министерств, организаций здравоохранения, Латвийского союза самоуправлений, Латвийской ассоциации больших городов и др.

"Реализация комплексного проекта вакцинации против Covid-19 на сегодняшний день высветила сильные и слабые стороны нынешней модели управления. С одной стороны, требуется специальная группа по координации проекта, с другой стороны,

бюро вакцинации воспринимается как общественностью, так и отраслью как нечто отдельное от отрасли и министерства. Так быть не должно, 6

координаторам проекта вакцинации необходимо тесно сотрудничать с представителями отрасли. "Важно улучшить взаимодействие и сотрудничество между всеми сторонами, чтобы вакцинация проходила более гладко и быстро", - говорится в заявлении Павлютса.

Как сообщалось, ранее на портале общественных инициатив Manabalss.lv за пять дней были собраны необходимые 10 000 подписей за ликвидацию бюро вакцинации.

Как указала автор инициативы Илзе Зелткалне, для уменьшения бюрократии и разбазаривания финансовых средств бюро вакцинации, в котором не было необходимости, нужно ликвидировать. "Особенно с учетом того, насколько печальна сейчас ситуация с вакцинацией", - подчеркивает она.

Создание бюро было непродуманным шагом Минздрава. Задача министерства заключается в обеспечении здравоохранения во время пандемии, а на в увеличении государственного аппарата.

Поэтому нужно признать ошибку и ликвидировать бюро - искусственно созданный бюрократический аппарат, который себя не оправдал, отмечается в инициативе. 6

Напомним, в январе завершился конкурс на вакансии в Бюро вакцинации. Рассмотрев 416 заявок, Минздрав создал ядро команды Бюро вакцинации, которым руководит Эва Юхневича.