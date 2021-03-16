Павлютс надеется возобновить вакцинацию AstraZeneca уже на этой неделе

В телефонном интервью передаче "TV3 "900 секунд" министр рассказал, что 18 марта агентство объявит о последних результатах исследования вакцины AstraZeneca против Covid-19. "Я лично надеюсь, что в тот момент мы сможем сказать, что [вакцина] AstraZeneca снова считается безопасной", - сказал он.

На просьбу уточнить, когда вакцинация AstraZeneca может быть возобновлена в Латвии, Павлютс ответил, что не берется об этом судить, но надеется, что это может произойти уже на текущей неделе.

При этом он подчеркнул, что вопрос безопасности вакцины AstraZeneca особенно важен для Латвии, поскольку это единственная вакцина против нового коронавируса, которую реально можно использовать в стране до воскресенья. 12

"Это решение [приостановить использование вакцины AstraZeneca] для Латвии означает паузу в процессе вакцинации в целом", - сказал министр.