Латвия приостанавливает использование вакцины AstraZeneca

Как сообщает ZVA, решение было принято на основании сообщений отдельных стран Европейского союза о тромбоэмболиях и аналогичных случаях, наблюдавшихся в разные периоды после вакцинации.

В то же время учреждения подчеркивают, что на сегодняшний день нет данных о причинно-следственной связи между вакцинацией и серьезными проблемами со здоровьем.

Решение о приостановке вакцинации AstraZeneca на срок до двух недель принято только в качестве меры предосторожности до тех пор, пока не будет получена информация о причинно-следственной оценке известных случаев.

Европейское агентство по лекарственным средствам все еще оценивает информацию о возможной причинно-следственной связи AstraZeneca со случаями тромбоэмболии и считает, что преимущества вакцины AstraZeneca перевешивают потенциальные риски для здоровья. Однако использование AstraZeneca на время оценки зарегистрированных случаев уже приостановили несколько стран ЕС - Германия, Дания, Нидерланды, Италия, Норвегия, Франция, Болгария, Ирландия, Исландия.

ZVA подчеркнуло, что проблемы со здоровьем, включая тромбоэмболию, могут наблюдаться у людей по разным причинам, независимо от приема лекарств или вакцинации.

После рекомендации временно приостановить использование AstraZeneca кабинетам вакцинации рекомендуется не использовать уже открытые флаконы с вакцинами или начинать новые.

Органы здравоохранения заявляют, что пока нет причин для беспокойства у людей, которые были вакцинированы AstraZeneca. Если плохое самочувствие сохраняется в течение более одного-трех дней после вакцинации или возникают какие-либо другие проблемы со здоровьем, следует обратиться к своему семейному врачу.

Латвийские власти предоставят дальнейшую информацию о результатах оценки.