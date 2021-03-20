Экс-наркоторговца хотят выслать из Эстонии, разлучив с женой и ребенком

Муж Светланы, 37-летний Юрий Осин рос в тартуском военном городке, так называемом Шанхае. Он учился в той же школе, что и Светлана - 13-й средней школе, которая сейчас носит название Гимназия Аннелинна. Таким образом, знакомы они 25 лет.

По словам Светланы, поскольку Юрий родился в Тарту, у него были с рождения эстонский паспорт и эстонское гражданство. Но затем семье Юрия пришлось на три года переехать в Украину. Перед отъездом родители Юрия обменяли паспорта на российские. (Здесь и далее все несоответствующее реальному положению вещей, оставляем на совести рассказчицы - прим. ред.) Но когда в начале 90-х распался Советский Союз, Юрий и его родители вернулись в Эстонию.

Дела Юрия покатились под гору с того момента, как он решил окунуться в криминальный мир и начал торговать амфетамином.

А с 2016 года Эстония начала внедрять новую политику, согласно которой из страны высылают преступников, не имеющих эстонского гражданства. На сегодня ясно, что муж Светланы Юрий - один из первых, кого затронула новая система.

Юрий встал на кривую дорожку в довольно молодом возрасте. В 2008 году он пытался на основании ложных данных присвоить арендованный трейлер, а затем его поймали с большим количеством амфетамина и осудили на четыре года. Юрий освободился на год раньше срока, но тут же снова попался с амфетамином и оказался за решеткой.

Находясь в тюрьме во второй раз, Юрий получил письмо от эстонского государства, в котором сообщалось, что решением Департамента полиции и погранохраны его вид на жительство аннулирован, и что ему не разрешен въезд в нашу страну в течение пяти лет.

Прошлую жизнь Юрия в Эстонии не сочли существенным фактором: ему сообщили, что сразу по освобождении из тюрьмы он должен уехать в Россию - как в страну, паспорт которой лежит у него кармане.

Юрий оспорил это решение, но в глазах полиции он был преступником-рецидивистом, поэтому ничего не изменилось. После этого решения он начал общаться со своей бывшей одноклассницей Светланой, на которой в ​​2018 году, то есть находясь в тюрьме, женился. Первоначально Департамент полиции и погранохраны посчитал этот брак фиктивным.

По словам Светланы, они начали общаться с Юрием задолго до 2018 года, но неоднократно расходилась из-за его криминального образа жизни.

Когда Юрия посадили во второй раз, он пообещал Светлане, что больше никогда не вернется к криминалу. Светлана ему поверила, и они поженились.