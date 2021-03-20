Экс-наркоторговца хотят выслать из Эстонии, разлучив с женой и ребенком

Поскольку Светлана является гражданкой Эстонской Республики, и они были женаты, пара обжаловала решение о высылке Юрия из страны, полагая, что Юрию вернут вид на жительство в Эстонии благодаря супруге.
Однако, похоже, что эстонское государство слезам не верит, потому что в августе 2019 года - через полгода после освобождения Юрия - к нему домой приехала эстонская полиция и увезла к российской границе.
"Приехала полиция: задерживаем на 24 часа. На основании чего - никто не объяснил. Сказали собрать вещи, и поехали. Сказали, что в арестный дом в Тарту... Потом звонит муж и говорит, что его везут прямо к границе", - рассказывает Светлана в эфире программы Kuuuurija.
Юрия в сопровождении полиции действительно отвезли к пограничному переходу "Койдула" и попросили в буквальном смысле топать в сторону России. По словам Светланы, ее муж стоял на погранпункте и не мог поверить, что его таким образом просят покинуть страну, в которой он прожил всю свою жизнь.
Светлане пришлось взять экспресс-кредит, чтобы нанять для мужа адвоката и обжаловать решение о депортации. На момент отправки Юрия в Россию женщина к тому же была беременна.
Светлане также нужны были деньги на оформление российской визы, а Юрию - на проживание.
Оказавшись на территории России, Юрий остановился в Печорах, городе, который находится в нескольких километрах от пограничного перехода "Койдула". В сумке у него была только зубная щетка, ведь в полиции ему сказали, что везут его в арестный дом. Таким образом, когда Юрий оказался в чужой стране, у него в кармане не было ни цента, не говоря уже о рублях.
Пока Светлана не получила российскую визу и не взяла несколько экспресс-кредитов, Юрий жил в подъездах домов. Затем снял в Печорах квартиру, которая обходилась ему в 7000 рублей (около 80 евро) в месяц плюс коммунальные услуги.
"Я провела там четыре месяца и больше в жизни не хочу туда - это ужасно", - признается Светлана.
Через четыре месяца Таллиннский административный суд все же разрешил Юрию вернуться в страну, но вскоре суд второй инстанции аннулировал это решение. Юрий неоднократно оспаривал решение государства о своей депортации, а в феврале этого года суд снова постановил, что Юрия следует выслать, и по словам Светланы, они опять оспорили это решение.
На сегодня Юрий скрывается от полиции, опасаясь, что его снова депортируют. Тем временем сумма долгов Светлана вместе с платой судебным исполнителям достигла 20 тысяч евро.
В данный момент Светлана и Юрий планируют уехать из Эстонии и забрать с собой троих детей. Правда, в их планах переезд не в Печоры, а в Финляндию.
"Мы хотим уехать только потому, что боимся. Однажды я убирала в комнате и увидела во дворе большой черный пикап - я сразу бросилась прятать документы. У меня все время паника, что приедут и увезут мужа, - говорит Светлана. - Каждый раз, когда я брала эти долги на очередной суд, я надеялась что вот-вот все разрешится, и мы сможем спокойно жить. Увы, не сможем".
Официальный ответ Министерства юстиции гласит, что все решения, принятые Департаментом полиции и погранохраны в связи с депортацией Юрия Осина, были полностью рассмотрены в судебном порядке, в том числе в Госсуде, и остались в силе.
Урмас Рейнсалу, который, став в 2015 году министром юстиции, начал энергично проводить в жизнь политику депортации преступников-иностранцев, сказал программе Kuuuurija, что в первую очередь для самих эстоноземельцев будет лучше, если опасные преступники будут высылаться из страны.
За последние четыре года из Эстонии были депортированы 257 иностранцев, совершивших здесь различные преступления.
"Если мы говорим о насильственных преступлениях и организованной преступности, то я думаю, что в результате этого по территории Эстонии стало безопаснее передвигаться. Моя логика заключается в том, что государство должно более жестко относиться к рецидивистам, и, с точки зрения безопасности Эстонии, безусловно, это наиболее безопасно", - считает Рейнсалу.
"Если человек является гражданином третьей страны и совершает серьезные преступления в Эстонии, он должен учитывать, что есть высокая вероятность того, что его отправят пытать счастья в дальнейшем где-то в остальной части земного шара", - добавляет экс-министр.
Смотрите сюжет Kuuuurija на русском языке полностью.