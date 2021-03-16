Винькеле признала, что при выборе портфеля вакцин против Covid-19 были допущены ошибки

Она признала, что в целом решение Государственного агентства лекарств (ZVA) приостановить вакцинацию данной вакциной до получения заключения Всемирной организации здравоохранения и Европейского агентства лекарственных средств было оправданным.

Очевидно, что люди, которые должны были принять это решение, не могли решить иначе, сказала Винькеле. 2

Министр пояснила, что, комментируя происходящее вокруг AstraZeneca, следует обращать внимание на данные о побочных эффектах, в частности - тромбах. Соответственно, из 17 миллионов вакцинированных сообщалось об очень и очень небольшой доле этих побочных эффектов, отметила бывший министр. Она также указала, что причинно-следственная связь между вакциной и побочными эффектами не установлена.

Она также подчеркнула, что понимает волнение людей и что вакцины - новые, а потому осторожность возрастает.

Министр признала, что у нее довольно политический комментарий по этому поводу, добавив, что здесь видно, что при выборе портфеля вакцин были допущены ошибки. "Устроили истерику, чтобы скрыть ошибки.

Закупка портфеля вакцин в конечном итоге имеет такие же серьезные последствия для вакцинации, как и нехватка [вакцин]. Мы видим это и в Латвии, объективно признавая ошибку, 2

такую как закупка недостаточного количества вакцин Pfizer", - подчеркнула политик.

По ее словам, ошибка политиков с этой "истерикой" будет стоить столько же, сколько незакупленные вакцины.

На вопрос, не остановит ли решение о временной приостановке вакцинации вакциной AstraZeneca большее количество людей от вакцинации против Covid-19, политик подчеркнула, что это определенно может удержать часть населения от вакцинации, особенно пожилых людей, которые и так испытывают достаточно стресса.