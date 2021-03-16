Винькеле признала, что при выборе портфеля вакцин против Covid-19 были допущены ошибки

Она признала, что в целом решение Государственного агентства лекарств (ZVA) приостановить вакцинацию данной вакциной до получения заключения Всемирной организации здравоохранения и Европейского агентства лекарственных средств было оправданным.
Очевидно, что люди, которые должны были принять это решение, не могли решить иначе, сказала Винькеле.
Министр пояснила, что, комментируя происходящее вокруг AstraZeneca, следует обращать внимание на данные о побочных эффектах, в частности - тромбах. Соответственно, из 17 миллионов вакцинированных сообщалось об очень и очень небольшой доле этих побочных эффектов, отметила бывший министр. Она также указала, что причинно-следственная связь между вакциной и побочными эффектами не установлена.
Она также подчеркнула, что понимает волнение людей и что вакцины - новые, а потому осторожность возрастает.
Министр признала, что у нее довольно политический комментарий по этому поводу, добавив, что здесь видно, что при выборе портфеля вакцин были допущены ошибки. "Устроили истерику, чтобы скрыть ошибки.
Закупка портфеля вакцин в конечном итоге имеет такие же серьезные последствия для вакцинации, как и нехватка [вакцин]. Мы видим это и в Латвии, объективно признавая ошибку,
такую как закупка недостаточного количества вакцин Pfizer", - подчеркнула политик.
По ее словам, ошибка политиков с этой "истерикой" будет стоить столько же, сколько незакупленные вакцины.
На вопрос, не остановит ли решение о временной приостановке вакцинации вакциной AstraZeneca большее количество людей от вакцинации против Covid-19, политик подчеркнула, что это определенно может удержать часть населения от вакцинации, особенно пожилых людей, которые и так испытывают достаточно стресса.
Она также сказала, что на настроение людей влияет появление премьер-министра Кришьяниса Кариньша (JV) на телевидении, "когда единственные новости, которые он сообщает о вакцинации - "плохие", даже когда все не так плохо.