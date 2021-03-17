В Ирландии впервые в истории министр уйдет в декрет. Это решение обсуждали несколько месяцев

Ирландия в ХХ веке была одним из наиболее консервативных государств Европы. Женщины, занимавшие государственные посты в стране (и, кстати, учителя тоже!), увольнялись в обязательном порядке практически сразу после вступления в брак.

Постепенно нормы в законодательстве менялись, но запрет политикам уходить в декретные отпуска остался до наших дней.

Все дело в том, что конституция требует, чтобы депутаты были доступны для избирателей в любое время, и беременность не является исключительным обстоятельством. Уже в XXI веке власти страны планировали на референдуме принять необходимые изменения в законодательство, но этого не было сделано.

Хелен Макэнти стала первой женщиной-министром, забеременевшей на своем посту. После того, как она объявила, что ждет ребенка, правительство стало искать способ, как предоставить ей декретный отпуск, не требуя от нее ухода в отставку.

Из-за юридических сложностей, дискуссии на эту тему заняли почти четыре месяца. Основная проблема заключалась в том, что в законодательстве прописано, что некоторые функции министра юстиции может выполнять только он сам, а не кто-то из его заместителей.

После длительных консультаций с генеральным прокурором премьер-министр объявил, что МакЭнти сохранит свое место в кабинете министров во время шестимесячного оплачиваемого декретного отпуска. Ее обязанности будут переданы двум другим женщинам в правительстве.

Премьер-министр Ирландии заявил, что эта история подчеркнула необходимость принять реформы в стране "для обеспечения полного равенства всех представителей общественности".