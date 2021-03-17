В Ирландии впервые в истории министр уйдет в декрет. Это решение обсуждали несколько месяцев

Ирландия в ХХ веке была одним из наиболее консервативных государств Европы. Женщины, занимавшие государственные посты в стране (и, кстати, учителя тоже!), увольнялись в обязательном порядке практически сразу после вступления в брак.
Постепенно нормы в законодательстве менялись, но запрет политикам уходить в декретные отпуска остался до наших дней.
Все дело в том, что конституция требует, чтобы депутаты были доступны для избирателей в любое время, и беременность не является исключительным обстоятельством. Уже в XXI веке власти страны планировали на референдуме принять необходимые изменения в законодательство, но этого не было сделано.
Хелен Макэнти стала первой женщиной-министром, забеременевшей на своем посту. После того, как она объявила, что ждет ребенка, правительство стало искать способ, как предоставить ей декретный отпуск, не требуя от нее ухода в отставку.
Из-за юридических сложностей, дискуссии на эту тему заняли почти четыре месяца. Основная проблема заключалась в том, что в законодательстве прописано, что некоторые функции министра юстиции может выполнять только он сам, а не кто-то из его заместителей.
После длительных консультаций с генеральным прокурором премьер-министр объявил, что МакЭнти сохранит свое место в кабинете министров во время шестимесячного оплачиваемого декретного отпуска. Ее обязанности будут переданы двум другим женщинам в правительстве.
Премьер-министр Ирландии заявил, что эта история подчеркнула необходимость принять реформы в стране "для обеспечения полного равенства всех представителей общественности".
Стоит отметить, что в парламенте Ирландии из 160 депутатов насчитывается всего 36 женщин, что гораздо ниже, чем во многих европейских странах. В 2012 году в Ирландии были введены квоты на представительство женщин среди законодателей - каждая партия должна выставить не менее 30% кандидатов-женщин на выборах. Эту долю планируют увеличить до 40% к 2023 году.