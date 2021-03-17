В больнице им. Страдиня проведена уникальная операция с использованием 3D-технологии

У 25-летней пациентки была диагностирована опухоль грудной кости - хондросаркома, для лечения которой обычно необходима операция. Поскольку ключица и ребра крепятся к грудине, стабилизируя грудную клетку и защищая сердце и сосуды, после удаления опухоли грудина заменяется имплантатом.

ФОТО: Пресс-фото

Так как форма и функция грудины сложна, не всегда результат операции удовлетворяет пациента и врачей. В данной ситуации хирурги решили объединить знания, опыт и технологию, чтобы найти лучшее решение. Это было бы невозможно без сотрудничества с латвийским предприятием Printe3d.lv, отметили в PSKUS.

Основываясь на 3D-модели компьютерной томографии пациентки,

компания выполнила 3D-печать грудины и ребер, создав силиконовую форму для формирования протеза кости из синтетического цемента.

ФОТО: Пресс-фото

"Я очень благодарен как всей нашей команде, так и Эдгару Лаксу из Printe3d.lv, который был отзывчив и помог реализовать нашу непростую идею", - рассказал Артем Шпак.

При помощи индивидуального импланта медикам удалось полностью возобновить форму и устойчивость грудной стенки. Операция длилась около четырех часов, а послеоперационный период прошел без осложнений.

После месяца контроля обследования показали анатомически правильное положение имплантата и очень хороший косметический результат.