Страны Балтии и Еврокомиссия проведут переговоры по бойкоту БелАЭС

На встрече в этом формате планируется обсудить новую трехстороннюю методику торговли электроэнергией с Россией, которую уже применяют Латвия и Эстония, но Литва ее не утвердила.

"Мы надеемся добиться прогресса в этой сфере", - заявил журналистам министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.

Он отметил, что основной принцип новой методики - не торговать физическим потоком электроэнергии, который поступает через литовско-белорусскую границу, а осуществлять торговлю лишь электроэнергией, поступающей через перемычки Латвии и Эстонии с Россией.

Ссылаясь на данные компании Litgrid, Крейвис указал, что Литва покупает через Латвию выработанную на БелАЭС электроэнергию и заплатит за нее в год около 120 млн евро, если торговля между Россией и Латвией будет вестись в таком же объеме.