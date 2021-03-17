Ср, 17.03.2021
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Эмер Кук, глава Европейского агентства лекарственных средств

Страны Балтии и Еврокомиссия проведут переговоры по бойкоту БелАЭС

БелАЭС в Оcтровце ФОТО: EPA/Scanpix

В связи со стремлением Литвы предотвратить попадание на рынок балтийских стран электроэнергии с Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС) представители трех стран Балтии и Еврокомиссии в среду, 17 марта, соберутся на первое совместное заседание, на котором будут обсуждаться возможности подобного бойкота.

На встрече в этом формате планируется обсудить новую трехстороннюю методику торговли электроэнергией с Россией, которую уже применяют Латвия и Эстония, но Литва ее не утвердила.

"Мы надеемся добиться прогресса в этой сфере", - заявил журналистам министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.

Он отметил, что основной принцип новой методики - не торговать физическим потоком электроэнергии, который поступает через литовско-белорусскую границу, а осуществлять торговлю лишь электроэнергией, поступающей через перемычки Латвии и Эстонии с Россией.

Ссылаясь на данные компании Litgrid, Крейвис указал, что Литва покупает через Латвию выработанную на БелАЭС электроэнергию и заплатит за нее в год около 120 млн евро, если торговля между Россией и Латвией будет вестись в таком же объеме.

Литва утверждает, что разработанная в прошлом году, но утвержденная только Латвией и Эстонией методика торговли электроэнергией с третьими странами не предотвращает попадания белорусской электроэнергии в страны Балтии. Поэтому Литва ее не утвердила и предлагает новую, приемлемую для всех стран методику.

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