"Пикетировали с помощью записок" - в Минске за праздник Масленицу дали по 15 и 30 суток

По 15 суток получили три женщины - участницы районного праздника Масленица в Уручье возле Музея валунов, сообщают правозащитники. Всего в воскресенье на празднике было задержано 6 человек. Дела ещё троих мужчин суд Первоймайского района отправил на доработку.

Мероприятие было санкционированным, подчеркивают правозащитники. Тем не менее задержанных обвинили в пикетировании. Их задержали, когда они уже уходили.

В протоколе, который огласили в суде, написано, что задержанные "участвовали в одиночном пикетировании на улице Руссиянова, 55: прикрепили зубочисткой к пугалу записку с надписью "Уходи" и выкрикивали лозунги".

Свидетель-милиционер также рассказал суду, что лично видел, как каждая из женщин что-то писала на бумажке и крепила к пугалу. При этом осталось неясным, как милиционер узнал, что именно писали женщины - с учетом того, что пугало вместе с записками сгорело.

Никто из женщин свою вину не признал. Лишь одна согласилась с тем, что писала записку, но она напомнила, что все это было в рамках праздника: к пугалу предлагалось прикрепить записку с названием того, что хотелось бы оставить в прошлом. Она написала - "инфаркт папы".

Выслушав стороны, судья Трусевич признала Анну Ковалёву, Светлану Хиневич и Наталью Алехнович виновными, и назначила им наказание в 15 суток ареста.

Трое других задержанных на Масленицу в Уручье - Влад Иода, Дмитрий Сорока и Дмитрий Сачивк - еще ждут суда. Накануне судья отправил их дела на доработку.

Одна из жительниц микрорайона "Магистр" Екатерина Королевич рассказала TUT.BY, что праздник у Музея валунов был согласован. Его организовывал орган местного управления КОТОС.

"Сценарий и участников программы согласовывали с администрацией Первомайского района, отделом культуры. Наш праздник включили в сетку мероприятий, которую утвердили в Мингорисполкоме. Выделили участок, районная администрация обеспечила участие милиции, подключила "Зеленстрой", чтобы можно было сделать костер для проводов зимы, были организованы уборные", - рассказала она.

По традиции на празднике люди провожали зиму и звали весну. Фразы "Уходи, зима!", "Приходи, весна!" и "Уходи!" действительно звучали, когда сжигали чучело, но были адресованы зиме.

"Казалось, что все прошло хорошо, но уже потом мы узнали, что после праздника несколько человек задержали. А теперь выяснилось, что забирали людей за записки - мы очень обеспокоены этим моментом и думаем, как помочь задержанным в этой ситуации", - отметила Екатерина Королевич.

Кроме того, судvПервомайского района Минска осудил концертного фотографа и музыканта Дмитрия Сочивко на 30 суток ареста, сообщает Telegram-канал @by_culture.