Испания легализует эвтаназию
В четверг, 18 марта, испанский парламент проголосовал за легализацию эвтаназии, став одной из первых стран, которая разрешила неизлечимо больным и серьезно травмированным пациентам прекратить свои страдания.
В четверг, 18 марта, испанский парламент проголосовал за легализацию эвтаназии, став одной из первых стран, которая разрешила неизлечимо больным и серьезно травмированным пациентам прекратить свои страдания.
Из 350 членов парламента 202 проголосовали за, 141 - против, двое воздержались, что делает Испанию четвертой европейской страной наряду с Нидерландами, Бельгией и Люксембургом, декриминализировавшими ассистированный суицид.
Аналогичный закон был принят парламентом Португалии в январе, но на этой неделе он был заблокирован Конституционным судом.
Испанский закон допускает эвтаназию, когда медицинский персонал сознательно обрывает жизнь, чтобы прекратить страдания, а также ассистированный суицид - когда пациент сам выполняет эту процедуру.
Закон, поддерживаемый левыми и центристскими партиями,
Пациент должен быть гражданином Испании или законным резидентом, должен быть в полном сознании в момент запроса об ассистированном суициде, который необходимо подавать в письменной форме дважды - второе заявление подается через 15 дней после первого.
Однако
Это также должно быть подтверждено другим врачом и оценочной комиссией.
Любой врач может по соображениям совести отказаться от участия в процедуре, которая будет проводиться Национальной службой здравоохранения Испании.
Решение парламента приветствовали пациенты и активисты эвтаназии.
Католическая церковь, правая и крайне правая оппозиция осудили его, а несколько медиков, в свою очередь, выразили озабоченность по поводу его выполнения.