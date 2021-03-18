Испания легализует эвтаназию

Из 350 членов парламента 202 проголосовали за, 141 - против, двое воздержались, что делает Испанию четвертой европейской страной наряду с Нидерландами, Бельгией и Люксембургом, декриминализировавшими ассистированный суицид.

Аналогичный закон был принят парламентом Португалии в январе, но на этой неделе он был заблокирован Конституционным судом.

Испанский закон допускает эвтаназию, когда медицинский персонал сознательно обрывает жизнь, чтобы прекратить страдания, а также ассистированный суицид - когда пациент сам выполняет эту процедуру.

Закон, поддерживаемый левыми и центристскими партиями,

позволяет любому, кто страдает "серьезными и неизлечимыми заболеваниями", потребовать помощи в смерти, чтобы положить конец "невыносимым страданиям".

Пациент должен быть гражданином Испании или законным резидентом, должен быть в полном сознании в момент запроса об ассистированном суициде, который необходимо подавать в письменной форме дважды - второе заявление подается через 15 дней после первого.

Однако

врач может отклонить заявку, если посчитает, что соответствующие критерии не были соблюдены.

Это также должно быть подтверждено другим врачом и оценочной комиссией.

Любой врач может по соображениям совести отказаться от участия в процедуре, которая будет проводиться Национальной службой здравоохранения Испании.

Решение парламента приветствовали пациенты и активисты эвтаназии.