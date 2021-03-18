Уволено руководство Rīgas meži. Что случилось?

Должности лишился и еще один член правления - Юрис Бушкевиц.

Такое решение было принято на собрании держателей долей капитала предприятия.

Как сообщили в управлении по связи Рижской думы, завтра, 19 марта, в 9:00 состоится пресс-конференция, на которой

будет представлена информация о неправомерных действиях Rīgas meži с финансовыми средствами и дальнейших действиях самоуправления.

В пресс-конференции примут участие мэр Риги Мартиньш Стакис, председатель комитета по вопросам жилья и окружающей среды Эдмунд Цепуритис и представитель держателя долей капитала, и.о. заместителя исполнительного директора Риги Рита Логина.