Уволено руководство Rīgas meži. Что случилось?
Многолетний руководитель SIA Rīgas meži Айвар Тауриньш лишился своей должности, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства LЕТА.
Многолетний руководитель SIA Rīgas meži Айвар Тауриньш лишился своей должности, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства LЕТА.
Должности лишился и еще один член правления - Юрис Бушкевиц.
Такое решение было принято на собрании держателей долей капитала предприятия.
Как сообщили в управлении по связи Рижской думы, завтра, 19 марта, в 9:00 состоится пресс-конференция, на которой
В пресс-конференции примут участие мэр Риги Мартиньш Стакис, председатель комитета по вопросам жилья и окружающей среды Эдмунд Цепуритис и представитель держателя долей капитала, и.о. заместителя исполнительного директора Риги Рита Логина.
По данным архива агентства LЕТА, Тауриньш является председателем правления Rīgas meži с момента основания в 2008 году.