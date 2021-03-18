"Спутник V" в Германии: вакцина вне политики?

Пока "Спутник V" ждет допуска в Евросоюзе, появляются первые детали того, какой может стать будущая роль российской вакцины в программе вакцинации Германии в борьбе против Covid-19. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) на днях заявил, что уже заключены договоренности о производстве вакцины на территории Германии, а также Италии, Франции и Испании. Имена партнеров названы не были.

На фоне приостановки использования вакцины британско-шведского концерна AstraZeneca и Оксфордского университета в Германии все чаще раздаются голоса в поддержку новых вакцин, в том числе "Спутника V", который уже находится на стадии регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA). В частности, главы сразу трех правительств восточногерманских федеральных земель - Саксонии, Тюрингии и Саксонии - Анхальт - в среду, 17 марта, высказались за регистрацию и применение российской вакцины от коронавируса Sputnik V в ЕС.

Что о российской вакцине говорит Минздрав ФРГ

Вопрос о том, может ли в ситуации общего дефицита вакцин в Германии и проблем с AstraZeneсa помочь российский препарат "Спутник V", интересовал и многих журналистов на правительственной пресс-конференции в среду, 17 марта. Ведь в некоторых странах ЕС - Венгрии, Чехии и Словакии - не стали дожидаться европейского допуска и уже либо применяют, либо заказали российскую вакцину. И, кстати, сама Германия в прошлом заключала с различными фармацевтическими фирмами контракты на закупку даже еще до того, как была начата процедура европейского допуска их препаратов.

Представителю Минздрава ФРГ Ханно Каутцу (Hanno Kautz) вопросы журналистов явно не понравились. Вначале он сослался на слова шефа своего ведомства Йенса Шпана (Jens Spahn), который, мол, не раз говорил, что нет причин отказываться от вакцины, имеющей лицензию EMA. Но объяснить, почему другие препараты Германия заказывала еще до их регистрации, а со "Спутником V" так поступить нельзя, он не смог.

"Мы уже заказали для Германии порядка 300 млн доз вакцин различных производителей, и я не могу сейчас сказать, будем ли мы заказывать еще вакцины, в частности "Спутник V", - заявил Каутц. - Решения на этот счет мы еще не приняли". При этом он отказался исключить, что при принятии такого решения не будут приниматься во внимание политические соображения. К тому же, заявил представитель Минздрава, в европейские страны российская вакцина могла бы быть поставлена только "в малых количествах".

Россия и Европейский Союз обвиняют друг друга в политизации вопроса с вакциной от коронавируса: в Кремле подозревают ЕС в предвзятом отношении к российским препаратам в вопросе допуска на европейский рынок, а в Брюсселе обвиняют Москву в использовании российской вакцины в пропагандистских целях.

Германские врачи - за вакцину без "идеологического" выбора