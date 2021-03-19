Пт, 19.03.2021
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заведующий кафедрой Рижского университета имени Страдиня Гирт Бригис
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После двух лет споров принят новый закон об аренде

Иллюстративное фото ФОТО: pexels.com

После двух лет споров между защитниками интересов арендодателей и арендаторов Сейм принял новый закон об аренде жилья. Против голосовали депутаты "Согласия" и Союза "зеленых" и крестьян, которые считают, что закон не решает проблему жильцов денационализированных домов и написан только в пользу домовладельцев.

С 1 мая текущего года арендаторы и арендаторы должны заключать договоры аренды жилья только на ограниченный срок. Бессрочные договоры больше не действуют.

Закон предусматривает, что в будущем условия, зафиксированные в договоре аренды, могут быть изменены по письменному соглашению арендодателя и арендатора.

Арендную плату можно увеличить, если это предусмотрено в договоре аренды.

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Срок действия договора аренды не может быть продлен, вместо этого необходимо заключить новый договор аренды с указанием срока аренды. Арендодатель не сможет запретить арендатору и членам его семьи декларировать свое постоянное место жительства в арендованной квартире.

Если новый договор не заключен, то по окончании срока аренды арендатор должен будет освободить жилую площадь.

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Новый закон содержит несколько более мягких условий, которых не было в проекте, подготовленном Министерством экономики два года назад. Тот проект предусматривал более простое и быстрое выселение арендаторов. Он предусматривал, в частности, что все договоры аренды должны регистрироваться в земельной книге. Сейчас это не прописано в законе - арендодатель и арендатор должны договориться об этом. Чтобы упростить регистрацию договоров аренды, не нужно платить канцелярскую пошлину за закрепление и изменение прав аренды в земельной книге. 

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