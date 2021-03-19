После двух лет споров принят новый закон об аренде

Срок действия договора аренды не может быть продлен, вместо этого необходимо заключить новый договор аренды с указанием срока аренды. Арендодатель не сможет запретить арендатору и членам его семьи декларировать свое постоянное место жительства в арендованной квартире.

Новый закон содержит несколько более мягких условий, которых не было в проекте, подготовленном Министерством экономики два года назад. Тот проект предусматривал более простое и быстрое выселение арендаторов. Он предусматривал, в частности, что все договоры аренды должны регистрироваться в земельной книге. Сейчас это не прописано в законе - арендодатель и арендатор должны договориться об этом. Чтобы упростить регистрацию договоров аренды, не нужно платить канцелярскую пошлину за закрепление и изменение прав аренды в земельной книге.