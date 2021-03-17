Сейм в окончательном чтении принял новое регулирование в сфере аренды жилья

Планируется, что изменения вступят в силу 1 мая этого года.

Как ранее сообщил агентству LETA депутат Улдис Будрикис, в настоящее время аренда жилых помещений регулируется законом "Об аренде жилых помещений", принятым почти 30 лет назад. Он устарел и больше не соответствует текущей экономической и социальной ситуации.

Будрикис подчеркнул, что арендодателю сейчас приходится мириться с высокими рисками того, что арендатор не будет платить арендную плату или оплачивать сопутствующие расходы. При этом все споры должны решаться в судебном порядке, что является сложным, дорогостоящим и длительным процессом, который может занять годы.

"Поэтому в настоящее время в стране не производятся целевые и систематические инвестиции в так называемые арендные дома", 3

- добавил депутат.