RUS TVNET продолжает освещать события в Беларуси в нашем регулярном обзоре. Сегодня наш гость - политолог Екатерина Шмацина. Как власти страны будут каленым железом выжигать экстремизм? Какие санкции готовит либеральный Запад для недемократичного Востока? Зачем Светлана Тихановская инициировала всенародное голосование?

Сижу на нарах…

Весна в Беларуси проходит под эгидой закручивания гаек и законодательных реформ, призванных еще более прищучить инакомыслящих. На днях Генпрокуратура Беларуси обнародовала данные о возбужденных в связи с протестами уголовных делах: таковых имеется 460 в отношении более чем 630 человек, сообщает Deutsche Welle. Фигуранты, участвующие в незаконных массовых мероприятиях, подозреваются в грубом нарушении общественного порядка, в публичном оскорблении словами и действиями правоохранителей, осквернении чужого имущества крамольными надписями, надругательстве над государственной символикой и прочих бесчинствах, в том числе используя для своих деяний и интернет-пространство.

Карают нарушителей правопорядка и колебателей основ конституционного строя более чем впечатляюще. Так, 21-летнего студента Ивана Дацишина, который бросил на одной из акций протеста камень в сторону силовиков - причем по причине слабого зрения так и не понял, попал или нет, - осудили на четыре года колонии усиленного режима. При этом сами милиционеры к парню претензий не имеют - ибо, хотя одному из них сломали зуб и палец, а в служебном автобусе выбито стекло, они не уверены, что это именно его работа, сообщает TUT.BY.

А 26-летнего слесаря Сергея Бриля, который был весьма несдержан в телеграм-чате и агитировал переворачивать автозаки и в том же духе, приговорили к трем годам ограничения свободы и направили в исправительное учреждение открытого типа. Вскоре должны огласить приговоры и для других активистов, развивших бурную деятельность в телеграм-чате "Водители 97%", чтобы координировать групповые действия на протестных акциях: Следственный комитет завершил свою работу и передал материалы в прокуратуру для направления в суд.

Недоволен? Давай, до свидания…

Продолжаются репрессии и в более мягкой форме - тех, кто рыпался, просто-напросто увольняют с работы с волчьим билетом. Так, многие рабочие, участвовавшие осенью в общенациональной забастовке, хотя и судятся с предприятиями, но так и не восстановлены. Deutsche Welle сделала подборку из таких печальных историй, в результате которых люди лишились хлеба насущного.

В их числе - пострадавший за активную гражданскую позицию экс-шахтер "Беларуськалия" и по совместительству - вице-председатель Белорусского независимого профсоюза Сергей Черкасов. Он и несколько его соратников участвовали в забастовке, потом - административные аресты, а дальше - с вещами на выход из родной шахты.

Аналогичная ситуация - с бывшими ударниками труда "Гродно Азот" и Минского электротехнического завода (МЭТЗ). "Статья у всех уволенных была одинаковая: за нанесение ущерба предприятию в размере не менее 3 минимальных зарплат. 16 человек оформили иски о восстановлении на работе и возмещении морального ущерба. Было по несколько заседаний в районном и городском суде, и в исках нам отказали. Но мы намерены добиться правды", - поделился с немецкой волной бывший труженик МЭТЗ Виталий Чичмарев. Он добавил, что некоторые рабочие подписали мировую с заводом, однако их все равно не восстановили - сказали, что они должны записать видео с покаянием, тогда и можно будет говорить о продолжении трудовых отношений.

Выжигать каленым железом

Сами же власть имущие считают, что существующих нормативных актов явно недостаточно для того, чтобы население прониклось глубоким уважением к букве закона. И сейчас в стране идет активная работа над поправками на всех фронтах: меняется трудовой, уголовный, административный кодекс и т. п. Сейчас в работе порядка 10 законопроектов.

Александр Лукашенко провел совещание с ответственными товарищами, обсудив ход реформ. И для начала подсластил бочку дегтя ложкой меда, заявив, что речь не должна идти только о закручивании гаек - по каким-то направлениям должны быть и послабления. В целом же страна должна быть готова дать отпор всем внутренним и внешним врагам.

"Как докладывают наши спецслужбы, жить спокойно нам не дадут. А значит, нужно быть готовыми к любым проявлениям деструктивной активности: от призывов к незаконным забастовкам до манипулирования сознанием людей посредством интернет-технологий. На каждый подобный шаг в арсенале у нас должны иметься адекватные инструменты реагирования", - цитирует белорусского лидера БЕЛТА.

Особое внимание уделено противодействию экстремизму и обеспечению национальной безопасности. Глава страны уверен, что святая обязанность государства защитить всех честных и законопослушных сограждан, в особенности тех, кто занят наведением порядка.

"Вот эти вбросы в интернет - персональные данные, угрозы семьям, детям - это должно вырезаться каленым железом. Говорю прямым текстом", - заявил президент.

В частности, усилится ответственность за экстремизм и будут введены более четкие дефиниции. Также уточнят, что же такое экстремистские материалы - к ним причислят и символику, расширятся полномочия органов прокуратуры. Незаконные забастовки попадут под запрет, при этом понятие слова "забастовка" тоже расшифруют - ибо то, что было в прошлом году на предприятиях, это другое и направлено на то, чтобы расшатать трудовой коллектив, дестабилизировать работу и в дальнейшем поделить рынки: причем не простые, а экспортные. А нормальная забастовка преследует совсем иные цели: решить какие-то трудовые споры между работниками и нанимателями. Станут наказывать и фейкометов, распространяющих фальшивые новости, дискредитирующие страну и искажающие положение дел. Короче, всем тем, кто раскачивает лодку, придется несладко.

Отметим, что власти взялись реформировать и Основной закон страны. 12 февраля VI Всебелорусское народное собрание приняло резолюцию, предусматривающую изменение Конституции и перераспределение полномочий ветвей власти. И на этой неделе уже состоялось первое заседание комиссии.

Голосуй, или проиграешь

А тем временем лидер оппозиции Светлана Тихановская продолжает бурную деятельность.

В среду она виртуально выступила на слушаниях в международном комитете Палаты представителей Конгресса США, призвав мировую общественность перекрыть кислород недемократичному правителю и ввести более жесткие санкции. Как отмечает Deutsche Welle, Тихановская предложила расширить список лиц, попадающих под персональные санкции - силовиков, служителей Фемиды, олигархов, а также прижать различными штрафными мерами компании, играющие роль "кошельков режима". И красочно описала в видеочате, как власти прессуют протестующих.

В четверг же она обратилась к белорусам с призывом проголосовать на платформе "Голос" за то, чтобы начать переговоры с властью при международном посредничестве. Цель этого общенационального голосования – показать масштабность протестных настроений: что перемен в стране жаждет не кучка оппозиционеров, а это действительно народное волеизъявление. С. Тихановская заявила, что ОБСЕ и ООН готовы выступить в качестве посредников и миротворцев в диалоге с нынешними власть имущими. И именно это позволит разрешить мирным путем кризис, корни которого в том, что власть удерживает человек, который проиграл выборы - цитирует политика TUT.BY.

Итоги плебисцита обнародуют аккурат ко Дню воли, 25 марта. Отметим, что процесс пошел весьма бойко, за первые несколько часов инициативу поддержали 290 тыс. человек, пишет Naviny.by.

Кто тут демократию не любит?

А тем временем в ЕС и США думают, как бы еще проучить "последнего диктатора Европы", чтобы он проникся демократическими ценностями.

Так, в Евросоюзе сейчас активно обсуждается четвертый пакет санкций в отношении Беларуси. Три предыдущих де факто оказались холостым выстрелом, ибо "а Васька слушает, да ест": несмотря на все старания прогрессивной общественности, режим на диалог с протестующими не идет.

Как сообщает Deutsche Welle, зампредседателя делегации Европарламента по отношениям с Беларусью Карин Карлсбро недовольна теми санкциями, что были предприняты ранее - они слишком робкие и не отвечают тем ужасным нарушениям прав человека, которые происходят в Беларуси.

А член комитета Европарламента по иностранным делам Виола фон Крамон вообще считает их "позорными". "Санкции, направленные на отдельные секторы, и не позволяющие снабжать Беларусь твердой валютой, являются, пожалуй, единственной возможностью оказать настоящее давление", - говорит она. Многие ответственные лица из Брюсселя хотели бы положить конец этой политической импотенции. Однако, как только речь заходит о том, чтобы прижать "кошельки Лукашенко" и конкретные секторы экономики, оказывается, что прийти к общему знаменателю не так-то просто.

Политики опасаются, что это рикошетом ударит по невинному частному бизнесу, не имеющему отношения к репрессиям.

Кроме того, помимо кнута нужен еще и пряник - не только наложить санкции на злыдней, но и помочь многострадальному народу в твердой валюте со многими нулями.

В США же рассматривают вопрос о возобновлении санкций против ряда белорусских предприятий: в апреле истекает срок разрешения на их частичное смягчение. Санкции были введены аж 15 лет назад и регулярно пересматриваются: в 2015 году они были слегка ослаблены. Как заявил в интервью "Радыё Свабода" заместитель помощника секретаря Бюро по европейским и евразийским делам Госдепартамента США Джордж Кент, решение зависит от того, будут ли в Беларуси политзаключенные или нет. За океаном считают, что режим должен освободить всех инакомыслящих.

Можем повторить

А режим, между тем, неистовствует и продолжает демонстративно готовиться к празднованию Дня воли.

В преддверии 25 марта телеканал СТВ показал сюжет об учениях внутренних войск и других подразделений МВД, направленных на противодействие массовым беспорядков.

Замминистра внутренних дел, командующий внутренними войсками Николай Карпенков заявил, что сейчас протестное движение сошло на нет, если же кто-то попытается устроить беспорядки, вопрос будет решен очень быстро: "Это абсолютные враги нашего государства, нашего устройства, и мы с ними очень быстро разберемся. Будем даже стараться работать где-то на превентивное задержание, для того чтобы и этих попыток не было. А если выйдут все, как было, мы с большим удовольствием повторим".