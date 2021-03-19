386 жертв: скандал с сексуальным насилием детей в самой влиятельной католической епархии Германии

Расследование заказала сама епархия, отреагировав таким образом на прозвучавшие в обществе обвинения, что немецкая католическая церковь годами прикрывала сексуальное насилие по отношению к детям, пишет DW.

Базирующееся в Мюнхене юридическое бюро ознакомилось с тысячами документов епархии Кельна, датированными, начиная с 40-х годов прошлого века. В этих документах юристы нашли ряд доказательств сексуального использования детей в церкви, совершенного священниками. Кроме того, найдены доказательства попыток церкви умолчать эти преступления.

Бюро опросило и нескольких жертв кельнских католических священников.

Расследование продолжалось пять месяцев. Его осложнял факт, что ряд документов исчез.

В сообщении идентифицированы 243 священника и других представителей епархии, сексуально использовавших детей, а также 386 жертв. 10

Эти цифры относятся на период с 1946 по 2018 год.

55% жертв - дети моложе 14 лет.

Дети в епархии Кельна подвергались также физическому и психологическому насилию, свидетельствует расследование.

После публикации сообщения от должности в епархии Кельна были освобождены два человека.

DW указывает, что информация о сексуальном использовании детей в католической церкви Германии была широко известная уже с 2010 года.

Католическая церковь Германии ранее уже заказывала подобные независимые расследования.

В опубликованном в 2018 году сообщении, что сексуальное насилие в католической церкви Германии с 1946 года пережили минимум 3677 человек, а совершили такие преступления минимум 1670 человек. 10

Данные нового расследования свидетельствует, что епархия Кельна годами не воспринимала серьезно обвинения в сексуальном насилии детей и пыталась умолчать эту информацию.

Масштабные скандалы в связи с сексуальным использованием детей в последние годы произошли в католических церквях других стран, в том числе в Ирландии, Австралии, США и Чили.

От сексуального насилия в католической церкви по всему миру могли пострадать несколько десятков тысяч человек.