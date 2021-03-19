386 жертв: скандал с сексуальным насилием детей в самой влиятельной католической епархии Германии

Сексуальное использование детей в католической епархии Кельна, крупнейшей и наиболее влиятельной католической епархии в Германии, была широко распространено по крайней мере с 1946 года, свидетельствует расследование независимого юридического бюро.
Расследование заказала сама епархия, отреагировав таким образом на прозвучавшие в обществе обвинения, что немецкая католическая церковь годами прикрывала сексуальное насилие по отношению к детям, пишет DW.
Базирующееся в Мюнхене юридическое бюро ознакомилось с тысячами документов епархии Кельна, датированными, начиная с 40-х годов прошлого века. В этих документах юристы нашли ряд доказательств сексуального использования детей в церкви, совершенного священниками. Кроме того, найдены доказательства попыток церкви умолчать эти преступления.
Бюро опросило и нескольких жертв кельнских католических священников.
Расследование продолжалось пять месяцев. Его осложнял факт, что ряд документов исчез.
В сообщении идентифицированы 243 священника и других представителей епархии, сексуально использовавших детей, а также 386 жертв.