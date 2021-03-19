Во время незаконной охоты убиты три благородных оленя: полиция задержала двух охотников
По подозрению в участии в незаконной охоте в Ауцском крае, когда были застрелены три благородных оленя, задержаны двое охотников, сообщает агентство LETA.
По подозрению в участии в незаконной охоте в Ауцском крае, когда были застрелены три благородных оленя, задержаны двое охотников, сообщает агентство LETA.
В начале февраля в Ауцском крае во время незаконной охоты были добыты три благородных оленя. Стражи порядка по факту произошедшего начали уголовный процесс.
Полицейские провели ряд обысков, в ходе которых искали доказательства, подтверждавшие бы преступные деяния, и на этой неделе по подозрению в участии в незаконной охоте были задержаны лица 1974 и 1986 годов рождения.
Подозреваемые - официально зарегистрированные охотники. Сейчас к ним применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
Кроме того, во время обыска было изъято несколько единиц официально зарегистрированного охотничьего оружия, которое, возможно, использовалось во время незаконной охоты. Кроме того, в ходе следствия были констатированы нарушения, связанные с хранением огнестрельного оружия и боеприпасов.
За незаконную охоту в группе по предварительному сговору грозит лишение свободы на срок до двух лет, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф.
Полиция призывает жителей не быть равнодушными и предоставлять информацию о возможной незаконной охоте, так как она наносит значительный ущерб охотничьему хозяйству.