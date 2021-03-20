Два знака Зодиака, от которых вы не услышите "Я тебя люблю!"

Козерог

Первое впечатление от знакомства с Козерогами - это холодные и высокомерные люди. Они создают видимость неприступной крепости, которую не может пробить никто и ничто. Но внутри этих стен сами представители данного знака могут проплакать всю ночь (конечно, если дома больше никого нет).

При этом как только вы разрушите стены, которые возвел вокруг себя Козерог, на их месте сразу же возникнут новые. Но

когда этот человек будет готов сдаться и позволить вам прикоснуться к нему, вы наконец увидите, что у него тоже есть чувства, и очень глубокие.

Показывать свои эмоции Козерогам мешает страх, что им причинят боль. Поэтому они прячут их глубоко внутри себя.

Им легче отрезать себе ногу, чем признаться кому-то в любви. Однако стоит пробить эти стены - и их защита падет, но для этого потребуются стальные нервы и огромная выдержка.

Лев

Лев не может совладать со своим тщеславием, мешающим ему открыться и показать другому человеку свои слабые стороны, даже если о них уже давно всем известно.

Эти люди никогда не признают того, чего стыдятся, а вас всегда будет преследовать чувство, что вы знаете о своем Льве меньше, чем он знает о вас.