Турция вышла из конвенции по защите женщин

Вице-президент Турции Фуат Октай в то же время заверил, что страна продолжит борьбу по защите прав женщин.

Упомянутая Конвенция по защите женщин была принята в 2011-м в турецком городе Стамбул (ее также называют Стамбульской конвенцией) и стала первым европейским соглашением по борьбе с домашним насилием. Турция первой ратифицировала этот документ, а кроме нее конвенцию подписали еще более 40 государств.