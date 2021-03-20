Сб, 20.03.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр
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Турция вышла из конвенции по защите женщин

Протесты в Анкаре против выхода Турции из Стамбульской конвенции по защите женщин ФОТО: SCANPIX

Турция объявила о своем выходе из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин, пишет "Медуза" со ссылкой на указ президента страны в официальной правительственной газете Resmî Gazete.

Вице-президент Турции Фуат Октай в то же время заверил, что страна продолжит борьбу по защите прав женщин.

Упомянутая Конвенция по защите женщин была принята в 2011-м в турецком городе Стамбул (ее также называют Стамбульской конвенцией) и стала первым европейским соглашением по борьбе с домашним насилием. Турция первой ратифицировала этот документ, а кроме нее конвенцию подписали еще более 40 государств.

Помимо прочего Стамбульская конвенция называет уголовными преступлениями:

  • психологическое, физическое и сексуальное насилие
  • принудительные аборт
  • брак
  • стерилизацию
  • сексуальные домогательства.
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