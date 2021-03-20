Зараженный коронавирусом эстонец нарушил самоизоляцию и пришел на акцию протеста

Руководитель оперативной службы Лыунаской префектуры Кюнтер Педоск сказал, что полиция предварительно связалась с инициаторами акции протеста, были объяснены действующие сейчас правила и было обращено внимание на опасности. "Поскольку было известно, что сегодня на улицы может выехать много автомобилей, мы направили больше патрулей, чтобы предотвратить и установить нарушения", - сказал Педоск.

Кроме того, полицейские следят за соблюдением действующих ограничений. При необходимости людям еще раз разъясняют правила или информация о нарушениях передается в Департамент здоровья, который принимает решение о начале производства.

Педоск сказал, что в Тартумаа полиция установила несколько нарушений ПДД. Например, игнорировался запрещающий сигнал светофора или не был пристегнут ремень безопасности. В отношении нарушителей правил дорожного движения полиция на месте проводит производство. Кроме того, в Тарту были случаи, когда движению препятствовали. Полиция фиксировала эти инциденты и ими будут заниматься.

Также полиция установила, что один мешавший движению мужчина нарушил требования самоизоляции. Мужчина с положительным тестом на коронавирус должен был сегодня последний день находиться дома. Информация об этом нарушении полиция передала в Департамент здоровья.

Пресс-секретарь Департамента здоровья Кирси Пруудель сказала, что департамент осведомлен об этом мероприятии и готов вмешаться, если ограничения будут нарушаться. "Департамент здоровья исходит из того, что жители Эстонии достаточно разумны, чтобы не участвовать в подобном мероприятии. Ситуация с Covid-19 очень критическая, заболеваемость высокая по всей Эстонии", - сказала Пруудель.

Она добавила, что на сегодняшний день в Эстонии умерли 780 зараженных коронавирусом людей, в больницы обращается все больше людей и свободны лишь считанные койки. Новые койко-места можно создать только за счет планового лечения.