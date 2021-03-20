В Японии произошло землетрясение магнитудой в 7,2 балла
Землетрясение силой 7,2 балла произошло у северо-восточного побережья Японии в субботу, 20 марта, после чего объявлено предупреждение о цунами.
Землетрясение силой 7,2 балла произошло у северо-восточного побережья Японии в субботу, 20 марта, после чего объявлено предупреждение о цунами.
Землетрясение произошло в 18:09 по местному времени (11:09 по латвийскому) в Тихом океане недалеко от префектуры Мияги на глубине 60 километров, сообщает Японское метеорологическое агентство.
Предупреждается о цунами высотой в один метр, первая волна уже обрушилась на побережье Мияги, сообщает NHK.
Японское метеорологическое агентство сняло тревогу о цунами через 90 минут.
О повреждениях и жертвах не сообщается. Землетрясение ощущалось также в столице страны Токио.
Сильные подземные толчки в некоторых частях региона временно отключили электричество и остановили высокоскоростные поезда.
Управление по атомной энергии заявило, что никаких отклонений на атомных электростанциях региона, в том числе на АЭС Фукусима-дайити, пострадавшей от землетрясения и цунами десять лет назад, не наблюдается.