В Японии произошло землетрясение магнитудой в 7,2 балла

Землетрясение произошло в 18:09 по местному времени (11:09 по латвийскому) в Тихом океане недалеко от префектуры Мияги на глубине 60 километров, сообщает Японское метеорологическое агентство.

Предупреждается о цунами высотой в один метр, первая волна уже обрушилась на побережье Мияги, сообщает NHK.

Японское метеорологическое агентство сняло тревогу о цунами через 90 минут.

О повреждениях и жертвах не сообщается. Землетрясение ощущалось также в столице страны Токио.

Сильные подземные толчки в некоторых частях региона временно отключили электричество и остановили высокоскоростные поезда.