"Фирма": кто и как управляет королевской семьей Великобритании

Журналисты в своем обиходе редко используют слово "фирма" и чаще говорят "дворец". Но смысл все тот же - это не только люди, живущие в дворце, но и вся сопутствующая система, которая помогает членам королевской семьи исполнять свои общественные обязанности.

Семейные сложности

Принц Уильям и его жена Кейт, как сообщалось, раньше крепко дружили с принцем Гарри. В последние пару лет отношения между братьями охладели ФОТО: Getty Images

Королевская семья лишь отдаленно похожа на обычные семьи. Монаршие отпрыски живут отдельными домохозяйствами, и в каждом есть свой штат сотрудников. Они организуют жизнь королевской семьи, составляют график их работы. В какой-то степени они же отвечают за взаимодействие с другими домами семьи - например, если речь идет о подготовке каких-то совместных мероприятий.

"Это, конечно, звучит необычно. Это больше похоже на семью, которая управляет какой-нибудь огромной компанией. Ваши секретари говорят друг с другом, чтобы выбрать время, когда вы можете встретиться с членами своей же семьи и поужинать или поговорить. Так что да - Виндзоры - это и корпорация, и семья одновременно", - отмечает Даймонд.

Причем корпорация эта - большая и прибыльная. По данным отчетов, в 2020 году чистая прибыль только Владений Короны (то есть недвижимость, принадлежащая Виндзорам) составила 345 млн фунтов.

Но есть и то, что объединяет Виндзоров с обычными семьями - и именно это интересует британцев и весь остальной мир больше всего.

"Ссоры, скандалы и примирения, трудности, в которых жизнь королевской семьи похожа на нашу, дружба, любовь, разводы, соперничество. Это все так близко нам, но при этом другое. И это как раз то, что делает королевскую семью такой необыкновенной и такой интересной для нас, - рассуждает Даймонд. - Если бы это просто была группа официальных лиц, которые исполняют свои обязанности - открывают больницы, принимают парады, - это бы быстро всем наскучило. Но поскольку это личности, люди, которых, как нам кажется, мы постепенно начинаем знать и понимать, - мы начинаем им сочувствовать, занимать сторону того или иного персонажа - и это оживляет всю эту историю".

В состав Королевского двора (именно так называется аппарат, обслуживающий монархию) входят несколько отделов. Например, Кабинет личного секретаря, Личный кошелек (там занимаются ведением личных финансов королевской семьи), офис лорда-камергера, отдел ведения хозяйства и отдел казначейства, куда входят входят вспомогательные подразделения, включая нелестно помянутый в интервью Меган отдел кадров (по словам Маркл, она обратилась туда за помощью, осознав мысли о самоубийстве, но ей ответили отказом, так как она не является наемным сотрудником королевского двора).

Золотой треугольник советников

ФОТО: Getty Images

Говоря о причинах своего ухода из королевской семьи, Гарри и Меган делают акцент именно на бюрократии и правилах, принятых во дворе, и в меньшей степени упоминают личные проблемы с родственниками.