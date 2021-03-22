Вспомнил Лембергса, отметил "хаос Covid-19": Шлесерс подумывает о возвращении в политику

Что случилось?

В понедельник, 22 марта, Айнар Шлесерс распространил заявление, в котором высказался о возможности вернуться в активную политику. Экс-политик сообщил LETA, что если его единомышленники предпримут последующие шаги, то ожидается продолжение, которое произойдет "довольно скоро". Возможные дальнейшие шаги также зависят от настроения людей, добавил бизнесмен.

Бывший министр и депутат Сейма воздержался от указания конкретных сроков, когда может быть известна более подробная информация.

В телефонном разговоре на вопрос журналиста LETA, есть ли у него личный интерес к возвращению в политику, Шлесерс ответил, что он больше не может говорить, но допустил возможность созвониться позже.

Что говорится в его публичном заявлении?

​В восьмистраничном публичном заявлении, распространенном политиком, метаданные которого показывают, что его также редактировал присяжный адвокат Виктор Тихонов, Шлесерс вспомнил события, произошедшие несколько лет назад в связи с расследованием, начатым против него Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в 2011 году. Шлесерс пишет, что так началось так называемое "дело олигархов", которое, по его мнению, получило такое название из-за "соросистов"-пропагандистов в Латвии".

В своем заявлении Шлесерс указывает, что он вне латвийской политики уже десять лет, но тот хаос, который "захватил" мир, а также Латвию, заставил его задуматься о возвращении. 2

Бывший политик выразил непонимание ряда решений, принятых правительством в борьбе с Covid-19, а также недовольство реформой портов, запланированной министром сообщения Талисом Линкайтсом (JKP), и санкциями США, введенными в отношении Вентспилсского порта.

По его словам, реформа Линкайтса - это попытка приватизировать порты, а арест Айвара Лембергса преследует политическую цель - "удалить Лембергса из Вентспилса, чтобы он своей политической деятельностью не мешал приватизации Вентспилсского порта".

В то же время в своем заявлении Шлесерс обращается и к министру юстиции Янису Бордансу (JKP), говоря, что считает унижающим достоинство и незаконным то, "что один политик, используя свою власть и влияние на правоохранительные органы, пытается посадить в тюрьму своего политического противника".

Шлесерс пишет, что он больше не хочет молчать и стоять в стороне, а также не хочет, чтобы его использовали как "боксерскую грушу", "которая принимает удары, но не отвечает". 2

Шлесерс отмечает, что ему как "гражданину и патриоту Латвии" тяжело следить за тем, что происходит в стране, поэтому он "сейчас очень серьезно рассматривает возможность возвращения в латвийскую политику", чтобы пригласить к сотрудничеству тех, кто является латвийскими патриотами, которые хотят, чтобы Латвия осталась независимой и демократической республикой, которые верят в христианские и семейные ценности и не хотят, чтобы страной правили "бывшие работники госбезопасности".

Он также хотел бы пригласить к сотрудничеству тех, кто хочет, чтобы их дети говорили на нескольких иностранных языках, чтобы в Латвию приезжали богатые иностранцы, которые бы способствовали благосостоянию страны, и тех, кто хочет, чтобы Латвия стала новой европейской Кремниевой долиной, какой ее хотят видеть латвийские ученые и предприниматели, а также тех, кто хочет, чтобы правительство Латвии создало сильный Национальный банк развития, который помог бы развивать национальный бизнес.