Сексуальное насилие в католической церкви ФРГ: что установило расследование

Архиепископ Кельна - кардинал Райнер Мария Вёльки ФОТО: Andreas Arnold/dpa/picture alliance

В сокрытии и замалчивании был заподозрен и нынешний кельнский архиепископ - кардинал Райнер Мария Вёльки (Rainer Maria Woelki). Однако в расследовании особо подчеркивается, что "никаких нарушений должностных обязанностей" с его стороны не установлено. Присутствующие на пресс-конфереции Герке с недоверием отнеслись к этим выводам. Ведь Вёльки уже не первый месяц находится под огнем критики в связи с тем, что он не предпринял никаких действий против одного пожилого священника, который в секретном архиве назван "святой отец О.".

Этот священнослужитель ранее являлся своего рода духовным ментором будущего кардинала и сопровождал Вёльки в Ватикан на церемонию вручения кардинальских регалий. Во время разбирательства обвинений в его адрес сам этот пожилой священник уже не мог давать никаких показаний из-за прогрессировавшей деменции. Через некоторое время он умер.

Обвинительный приговор католической церкви

Несколько раз во время своего выступления, длившегося больше часа, Бьорн Герке подчеркивал, что дает оценку деяниям и событиям исключительно с юридической точки зрения, а не с моральной. Но то, что юрист назвал "слабыми местами" и "недостатками" церковной системы, возымело губительные для нее последствия.

В ходе пресс-конференции кто-то из юристов отметил одну деталь, которая прозвучала едва ли не цинично: ни одно из явных преступлений, о которых шла речь в отчете и которые замалчивались церковью, не было совершено прихожанами - виновными в них всегда были священнослужители. Но на любые проступки мирских лиц, о которых становилось известно священникам, церковь всегда реагировала "последовательно и оперативно", вынося жесткие моральные приговоры.

Два священника временно отстранены от обязанностей

Кардинал Райнер Мария Вёльки также присутствовал на пресс-конференции. Комментируя отчет юристов, он сказал, что "сокрытие преступлений" не должно остаться безнаказанным. "Наиболее высокопоставленные лица не сообщали об этих деяниях в Рим, тем самым препятствуя проведению расследований и уголовных разбирательств. Подобное поведение должно иметь последствия", - заявил кардинал и сообщил, что временно отстраняет от обязанностей викария Доминика Швадерлаппа (Dominikus Schwaderlapp) и должностное лицо епархии в Лимбурге Гюнтера Ассенмахера (Günter Assenmacher).

Архиепископ Гамбурга Штефан Хессе, в прошлом - правая рука кельского кардинала Майснера ФОТО: Axel Heimken/dpa/picture alliance

Отстранение же от полномочий гамбургского архиепископа Штефана Хессе (Stefan Heße), в прошлом исполнявшего обязанности главного помощника кардинала Майснера и обвиненного в одиннадцати случаях явного пренебрежения своими обязанностями, находится за пределами его полномочий, заявил Вёльки, поэтому решение о судьбе Хессе должно приниматься в Ватикане. Отчет Бьорна Герке сразу же будет направлен в канцелярию Святого престола, заверил кельнский архиепикоп.

Спустя несколько часов стало известно о том, что Хессе обратился к папе Римскому Франциску с заявлением о сложении с себя полномочий - решение об этом, по его словам, он принял после обнародования в Кельне итогов отчета. Архиепископ заявил, что никогда не участвовал в сокрытии преступлений священнослужителей, но принимает на себя часть ответственности за случившееся.

Требование независимого государственного расследования

Многие наблюдатели приветствуют опубликование отчета о сокрытии преступлений представителей кельнской архиепископии. Вместе с тем возникает вопрос, планируется ли проведение подобного расследования в остальных 27 католических епархиях Германии. Ведь, как заявил в начале своего выступления адвокат Бьорн Герке, "я не уверен, что в ФРГ можно найти епархию, в которой священнослужители не нарушали бы своих обязанностей и не злоупотребляли своим положением".

Протест перед Кельнским собором с требованием независимого расследования ФОТО: Olivier Berg/dpa/picture alliance